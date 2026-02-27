«Дали пинка под зад»: главный тренер «Магнитки» Разин негативно вспомнил омский период карьеры

После неудачной командировки в Омск титулованный хоккеист закончил игровую карьеру.

Фото: vksport.vkvideo.ru

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин негативно охарактеризовал выступление за «Авангард» в период своей игровой карьеры. В состав омской команды он перешел в 2004 году, когда «ястребы» стали чемпионами России, а командой руководил Валерий Белоусов, хорошо знавший Разина по совместной работе в «Магнитке».

На титулованного и мастеровитого форварда возлагались большие надежды, однако он провел в Омске всего 20 матчей и забросил две шайбы. После этого контракт с ним был расторгнут. Разин помнит об этом и спустя более чем двадцать лет.

– Моя карьера здесь длилась четыре месяца. Я сломал сначала ногу, потом руку и с этими травмами играл. А потом в НХЛ начался локаут, мне дали пинка под зад. Юрист клуба мне сказал: «Андрей, из уважения к тебе мы еще за один день заплатим. До свидания». У меня очень плохие впечатления остались от моей карьеры здесь, потому что командировка в Омск психологически по мне сильно ударила, и буквально через полгода я закончил с хоккеем. Поэтому у меня не самые лучшие воспоминания, - признался Разин на пресс-конференции после матча с «Авангардом» в Омске.

В то же время о самой организации «Авангард» он отозвался уважительно.

– Считаю, «Авангард» один из лучших клубов по организации. Я был в структуре, и приятно было здесь находиться, - отметил специалист.

«Авангард» середины нулевых годов был настолько крутым клубом, что смог заполучить в свой состав чешского форварда Яромира Ягра, одну из главных звезд НХЛ того периода. В локаутный сезон 2004/2005 он зажигал в Омске и выиграл с командой Кубок европейских чемпионов.