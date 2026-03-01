Единственные в России: омское предприятие показало, как делают роти и тортильи

Здоровый фастфуд произвел фурор в Дубаи и активно расходится на экспорт.

omskinform.ru

В Омске производят роти, тортильи, лаваш, узбекские лепешки, арабскую питу. Все эти хлебобулочные изделия – альтернатива хлебу. В классическом рецепте этой продукции всего два ингредиента – мука и вода. Вопрос: как приготовить?

«Омск-информ» побывал на предприятии «Ризык», работающем на омском рынке с 2010 года.

Мука, вода и робот

Производственные цеха завода находятся на Левобережье, аккуратный двор, добротные здания. На проходной встретили радушно, в цеху, где делают роти, всем выдали средства индивидуальной защиты. Экскурсию провел директор компании Тагир Фаткулин.

omskinform.ru Он рассказал, что предприятие прошло путь от небольшого цеха до крупного федерального игрока. Сейчас это современные производственные площадки и 240 квалифицированных сотрудников. Роботизацию процессов вводили постепенно. На сегодня это конвейерное производство: от замеса теста до фасовки уже готовой продукции. omskinform.ru

– На российском рынке мы пока единственные, кто выпускает роти, лепешки, тортильи, – рассказал коммерческий директор компании «Ризык» Виктор Грищенко. – Вкусовые характеристики – уникальные, нашими потребителями отмечена простота в приготовлении, в производстве, скорость, доступность и тенденции рынка.

Фастфуд как у арабских шейхов

Тенденции рынка – это быстрое питание, тратить время на готовку уже не хотят современные хозяйки. Фастфуд уже прочно занял свое место в домашнем меню.

https://vk.com/rizykcompany В сутки на предприятии выпускают порядка 15 тонн продукции, готовых изделий – порядка 50 тысяч упаковок. И это только роти.

omskinform.ru

Омскую продукцию можно встретить в Монголии, Германии, в странах ближнего зарубежья – в Белоруссии. На сегодняшний день ведутся переговоры со странами Персидского залива – Оманом, Арабскими Эмиратами, Катаром, Сейшельскими островами.

На Международной выставке в Дубае Gulfood-2026 омичи произвели фурор. Дегустация продукции пришлась по вкусу, а голосуют за продукцию всегда контрактами. В итоге «Ризык» собрали более 50 прямых контактов от дистрибьюторов.

Выход на зарубежные рынки

Оказывает помощь таким производителям Центр поддержки экспорта. Комплексную поддержку могут получить бизнесмены в зависимости от того, на каком этапе компания находится.

Если компания – начинающий экспортер, то на первом этапе предстоит обучение. Сейчас 12 предпринимателей учатся взаимодействовать с зарубежными рынками. Кроме того, если компания не имеет своего юриста-международника, то подготовить проект экспортного контракта могут в ЦЭПе или провести экспертизу уже действующего.

– Помогаем компаниям в поиске партнеров. Для этого используем такие инструменты, как выставки и бизнес-миссии. У нас запланированы поездки в такие страны, как Китай, Узбекистан, Киргизия, Казахстан. Мы организуем таким компаниям выезды, предварительно идет поиск партнеров, и, когда приезжаем в страну, у нас уже расписаны встречи, готовы B2B-переговоры, оплачиваем переводчика, – рассказала руководитель Центра поддержки экспорта Светлана Утюганова.

omskinform.ru

В Омской области около тысячи компаний вышли на зарубежные рынки при поддержке центра, по итогам 2025 года 73 заключили контракты, впервые вышли на зарубежные рынки 10 предприятий. Заключено 259 контрактов на сумму 52,24 млн долларов США.

Ну а пока Центр поддержки экспорта продвигает за границу другие перспективные производства, лаваш и лепешки компании «Ризык» все еще можно купить в омских магазинах.