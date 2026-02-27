В Омске нет денег на новые мосты

Генпланом предусмотрено строительство трех переправ, но финансов на это нет.

мэрия На текущий год в Омске не предусмотрено финансов на строительство новых мостов, заявили в городской администрации. О перспективах появления переправ на странице губернатора Виталия Хоценко поинтересовался житель Омска.

Он напомнил, что согласно генеральному плану города до 2040 года предусмотрено строительство двух мостов через Иртыш и одного через Омь. В мэрии это подтвердили, но заявили, что средств на строительство мостов не предусмотрено.

– Действительно, генеральным планом города Омска предусмотрено строительство следующих мостов: через реку Иртыш от улицы Граничная до улицы Труда с размещением трамвайных линий; через реку Иртыш от улицы Доковской до улицы Багнюка; через реку Омь к Окружной дороге. Срок реализации генерального плана – до 2040 года. На текущий год финансирование строительства новых мостов на территории города не предусмотрено, – сообщили городские власти.

При условии выделения дополнительных средств вопрос со строительством мостов будет подниматься в следующие годы.

Мосты через Иртыш и Омь будут построены в рамках проекта «Северный обход Омска». Дорога протяженностью около 70 км соединит федеральные трассы Тюмень – Омск и Челябинск – Новосибирск. Ее строительство уже началось.

Непосредственно в Омске последний из ныне действующих мостов был сдан в 2005 году.