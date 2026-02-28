Бывшие омичи активно скупают коммерческую недвижимость в «своем» городе

Коммерческая недвижимость Омска в 2026 году: кто активен, куда инвестируют и чего ждать в ближайшие месяцы.

Фото: РБН Омск

Рынок коммерческой недвижимости Омска встретил 2026 год без резких колебаний, но с четко выраженными точками роста. О наиболее активных сегментах, динамике цен и инвестиционных перспективах «Омск-информ» поговорил с представителями федеральной сети «Регион Бизнес Недвижимость» Олегом Соловейчиком и Евгенией Парфеновой.

– Если говорить о начале 2026 года, какие сегменты коммерческой недвижимости в Омске вы бы назвали наиболее активными?

– Наиболее живой сегмент – это торговые помещения формата «у дома» и стрит-ретейл. Особенно востребованы небольшие площади в жилых массивах с хорошим пешеходным трафиком.

Также сохраняется устойчивый спрос на помещения под федеральные и региональные сети – продуктовые, аптеки, пункты выдачи заказов. Это формат, который остается стабильным даже в период общей осторожности бизнеса.

– Добавлю, что постепенно активизируется сегмент складской недвижимости. Он не демонстрирует взрывного роста, но интерес со стороны малого и среднего бизнеса сохраняется. При этом офисный сегмент остается более сдержанным: спрос есть, но арендаторы подходят к выбору помещений максимально рационально.

– Какие локации в Омске сегодня считаются наиболее интересными для инвесторов?

– Традиционно привлекательными остаются центральные улицы с высоким трафиком – Красный Путь, Маркса, районы с плотной жилой застройкой.

Но важно понимать, что инвесторы все чаще ориентируются не только на центр. Активно рассматриваются новые жилые микрорайоны, где формируется инфраструктура и появляется потребность в торговых и сервисных объектах.

– В целом интерес смещается туда, где есть стабильный поток клиентов. Поэтому районы комплексной жилой застройки сегодня выглядят не менее перспективно, чем центр.

– При этом, по моему мнению, центр города как район для инвестиций на сегодняшний день переоценен. Безусловно, места привлекательные как точки притяжения людей, но в остальном у объектов в центре города есть очень и очень много проблем. Самое банальное – парковка. На том же Левом берегу такой проблемы не будет.

– Появляются ли в Омске новые крупные проекты в сфере коммерческой недвижимости?

– Глобальных, масштабных торговых центров в ближайшее время не заявлено. Рынок сейчас ориентирован скорее на точечные проекты. Это встроенно-пристроенные помещения в жилых домах, небольшие торговые галереи, объекты смешанного формата.

– Можно сказать, что рынок стал более прагматичным. Девелоперы осторожнее подходят к запуску крупных объектов и предпочитают проекты с понятной окупаемостью.

Фото: РБН Омск

– Насколько активно коммерческую недвижимость в Омске приобретают инвесторы из других регионов?

– Интерес есть, но он не носит массового характера. В основном речь идет о частных инвесторах, которые рассматривают Омск как площадку с более низким порогом входа по сравнению с крупными городами.

Доходность здесь может быть выше, чем в мегаполисах, при условии правильного выбора объекта.

– В целом Омск остается привлекательным за счет стоимости активов. Инвесторы понимают, что рынок стабильный, без резких перегревов, и это для многих плюс. Плюс ко всему, Омск обладает более высокой скоростью окупаемости вложений. Для примера: Москва – это около 12 лет. В Омске же даже окупаемость сроком в 10 лет актуальна только для каких-то очень конкретных помещений в центре города.

– А о каких регионах идет речь? Кто к нам приходит с инвестициями?

– Екатеринбург, Москва, Новосибирск, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Причина простая: многие из этих людей – бывшие омичи. Они знакомы с нашим регионом, знают, что здесь есть потенциал.

– Сталкиваются ли арендаторы с ростом стоимости аренды?

– В сегменте качественных торговых помещений ставки постепенно растут. Это связано с ограниченным предложением в ликвидных локациях. Однако рост нельзя назвать резким, скорее, это плавная корректировка.

– Мы сталкиваемся с ситуацией, что при аренде менее востребованных объектов собственники, наоборот, готовы идти на переговоры. Поэтому рынок сейчас достаточно гибкий: многое зависит от конкретного места и формата.

– А какова динамика по купле-продаже коммерческой недвижимости?

– Цены на ликвидные объекты сохраняются на стабильном уровне, с тенденцией к умеренному росту.

Инвесторы в первую очередь ориентируются на объекты с действующими арендаторами и понятной доходностью.

– Если объект расположен удачно и имеет стабильный денежный поток, он продается достаточно быстро. Неликвидные предложения могут находиться на рынке значительно дольше.

– Что вы посоветуете учитывать при выборе коммерческой недвижимости?

– В первую очередь – локацию и трафик. Это базовые параметры, которые определяют успешность объекта. Важно также анализировать окружение: конкуренцию, плотность жилой застройки, транспортную доступность. Отдельное внимание стоит уделять юридической чистоте и техническому состоянию помещения. Инвестору важно просчитать не только потенциальную доходность, но и возможные расходы – от ремонта до налогообложения.

– Какие прогнозы по развитию рынка коммерческой недвижимости в Омске на ближайшие шесть месяцев?

– Мы ожидаем сохранения текущих тенденций. Рынок будет оставаться стабильным, без резких скачков. Наиболее активным сегментом останется стрит-ретейл и помещения формата «у дома». Вероятнее всего, сохранится осторожность со стороны бизнеса, но при этом интерес к ликвидным объектам останется высоким.

– В целом рынок начала 2026 года можно охарактеризовать как сбалансированный: спрос есть, предложение есть, и сделки продолжают заключаться.

– Важно понимать одну простую вещь. Мы сейчас находимся в состоянии трансформации. Да, стабильной, да. без резких скачков, но трансформации. Это как раз и может вызывать непонимание и даже панику. Однако любые изменения на рынке в конечном итоге будут в плюс. Отсутствие изменений и стагнация вызывают проблемы. И это не наша ситуация на сегодняшний день.

Таким образом, коммерческая недвижимость в Омске входит в 2026 год без перегрева и без падения – с умеренным ростом в ликвидных сегментах, прагматичным подходом со стороны инвесторов и арендаторов, а также с инвесторами, которые постепенно адаптируются под современные реалии.