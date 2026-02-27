В омских детсадах запустят «Добрые игры» с мультфильмами про Лунтика

На занятиях планируется рассказывать в том числе и про историю страны.

Фото: karusel-tv.ru

В омских детсадах запустят «начальную» версию «Разговоров о важном», проект «Добрые игры». Накануне его презентовал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Апробация «игр» прошла в прошлом году в 56 дошкольных учреждениях на территориях 25 регионов. В число пилотных регионов входила и Омская область. Раньше проект назывался «Разговоры о важном», теперь его переименовали.

Материалы для занятий разделили на возрастные группы, для детей 3–5 лет и 5–7 лет. Они включают в себя игры, беседы, творческие задания, чтение книг. Для дошколят подготовили специальные материалы: раскраски, лабиринты, мозаики и прочее.

Материалы собраны по шести темам: «Мой любимый детский сад», «Сезонная безопасность: осень», «Сельское хозяйство», «Бабушки и дедушки», «Народы России», «Уголок России – край родной».

Например, в рамках темы «Бабушки и дедушки» родителям рекомендуют смотреть с детьми до трех лет определенные серии мультфильма «Лунтик», а для детей до семи лет помимо «Лунтика» рекомендуют «Простоквашино», «Фиксики» и «Три кота».