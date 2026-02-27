В Омске агрессивный пес бросился на собачку врача-стоматолога

Доктор пыталась защитить своего той-терьера и получила серьезные травмы.

Ленинский районный суд Омска вынес решение по гражданскому делу хозяев двух собак. Женщина требовала от мужчины компенсировать ущерб, нанесенный его питомцем. Агрессивный пес ответчика покусал маленькую собаку истицы и травмировал ее саму.

Инцидент произошел 28 июня 2025 года во дворе дома № 12 на улице Котельникова. Хозяйка собаки породы той-терьер выгуливала на поводке своего питомца, когда на него бросился стаффордширский терьер, ходивший по двору без намордника и поводка. Нападение агрессивного пса привело к серьезным последствиям: той-терьер получил открытую рану грудной клетки и рваные раны мягких тканей. Стаффордширский терьер также покусал его хозяйку, которая пыталась защитить своего питомца.

– Истица, являющаяся врачом-стоматологом, указала, что полученные травмы препятствовали ее профессиональной деятельности. Также она обратилась в ветклинику, где ее собаке провели операцию, – сообщили в пресс-службе судов Омской области.

Хозяин большого пса на суд не явился, а вот его соседи, приглашенные в качестве свидетелей, охотно рассказали, что стаффордширский терьер проявляет агрессию, а его владелец постоянно нарушает правила выгула: выводит пса без поводка и намордника, а также натравливает собаку на бездомных животных.

Рассмотрев все материалы дела и представленные доказательства, суд встал на сторону истицы и взыскал в ее пользу 59 тыс. рублей: в девять тысяч был оценен материальный ущерб (лечение собаки), еще пятьдесят составила компенсация морального вреда. Решение суда пока не вступило в законную силу.