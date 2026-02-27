Омские пенсионеры звонят в мэрию и требуют медали

Мошенники от имени городских властей обещают пожилым людям медаль и денежную выплату к ней.

Omskinform.ru

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о необычной активности пенсионеров. Пожилые жители города «атаковали» мэрию звонками и вопросами о выдаче им медалей и денежных выплат к ним.

– В администрацию города поступают звонки от пенсионеров, которым какие-то проходимцы именем мэрии пообещали выдать медаль и денежную выплату к ней. И хорошо, когда человек перепроверяет информацию: звонит в приемную, в кадровую службу, но наверняка найдутся и те, кто поверит и сообщит негодяям и личные данные, и цифры с банковской карты, – написал Шелест в своем телеграм-канале.

Он призвал омичей «сделать так, чтобы наши старики не бросали свои сбережения в эту топку». Для этого, по словам градоначальника, нужно «просто поговорить» с пожилыми родственниками.