Издательский проект омского мецената предложили тиражировать по всей России

Вышел в свет второй том очерков «Имена, забытые Омском».

omskinform.ru

В Омской областной библиотеке им. Пушкина состоялись презентация и акция дарения второго тома литературно-исторических очерков Юрия Перминова «Имена, забытые Омском».

Под обложкой фолианта в 600 страниц рассказывается о судьбах тех, чьи имена связаны с историей Омска. Благодаря автору книга открывает новые имена, дополняющие галерею прозаиков, поэтов и художников.

– День выхода книги всегда событие. Выход хорошей книги – событие вдвойне, – сказал на презентации министр культуры Омской области Юрий Трофимов. – Очень важно, что книга богата, по-настоящему красива, очень качественна.

фото: https://omsklib.ru/Sobyitiya/iafu48p5df

Работа над книгой потребовала большого погружения в архивные документы. Более восьми лет Юрий Перминов собирал материалы в архивах и музеях не только Омска, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Перми, Новосибирска, Кемерова, Барнаула и других городов.

– О судьбе каждого из тех, о ком рассказывается в книге, можно было бы написать и приключенческий роман, и с элементами детектива, и с элементами фантастики, – отметил автор книги, член Совета по духовно-просветительской литературе Союза писателей России Юрий Перминов.

Двухтомник выпущен благодаря проекту группы компаний «Трамплин». Полтора года назад возникла идея создания издательства непосредственно в Омске, первым вышел уникальный сборник авторских очерков.

– Первый и второй тома книги вышли в свет благодаря личной инициативе Святослава Капустина, руководителя группы компаний «Трамплин», известного омского мецената, – заявила генеральный директор «Трамплин Медиа» Милена Михалева.

Фото: tramplin.media

Первая книга «Имена, забытые Омском» получила множество положительных отзывов как от читателей, так и от экспертов, а также высокие оценки на различных профессиональных конкурсах.

– Вызывает огромное уважение и восхищение тот метод, который использует автор во время этой своей работы. Он как бы закидывает невод в прошлое в поисках героев. И он не упоминает о них через запятую. Он рассматривает этого человека, этого персонажа, смотрит на него с разных сторон, ищет информацию о нем, фотографии бережно, трепетно, – отметил директор Омского областного литературного музея им. Ф. М. Достоевского Виктор Вайнерман.

Он предложил распространить омский издательский проект на всю Россию. Литературное наследие Омского региона – это часть общероссийского, тесно переплетенное творчеством и судьбами тех, кому не чуждо слово.

– Я уверен, что второй том «Имен, забытых Омском» – это большой вклад в общее дело популяризации любви не только к родному краю, но к нашей большой стране России, – сказал и.о. ректора ОмГУ имени Ф. М. Достоевского Иван Кротт.

300 экземпляров новой книги издательство ГК «Трамплин» передало учреждениям культуры и образовательным учреждениям региона, архиву, вузам.

– Наш факультет очень благодарен вам за этот второй том. Первый ваш том хранится у нас на факультете и уже вошел в преподавательский процесс. Второй том также важен для студентов-филологов, для литературоведов Омска, – отметила профессор ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, доктор филологических наук Елена Киричук.

Над изданием книги «Имена, забытые Омском» работала высококвалифицированная команда. Редактором и корректором книги является доцент Челябинского государственного института культуры, член Союза писателей России, кандидат филологических наук Анастасия Порошина. Дизайнером второго тома выступила Елена Мельченко из Москвы.

Обложка и последнее изображение в книге – это картины заслуженного художника РФ Георгия Кичигина, незадолго до смерти давшего согласие на использование своих работ.

фото: https://kultura55.ru/

– Большое спасибо группе компании «Трамплин» и Святославу Капустину поклон. Это человек очень интеллигентный, очень духовный, который всегда откликается на культурную инициативу. Если нужна какая-то его помощь в реализации каких-то важных культурных проектов, то он откликается всегда, – поблагодарил мецената директор Омской государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина Александр Ремизов.

Добавим, что приобрести книгу можно в «Точке кипения» по адресу: улица Маршала Жукова, 21. т. 8-904-078-77-55.