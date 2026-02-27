Омск-Информ
·Общество

На почте решили продавать лекарства

В нормативные акты будут внесены соответствующие изменения.

До 1 марта Правительство РФ должно внести изменения в нормативные правовые акты, что даст возможность продавать лекарства в отделениях «Почты России». Соответствующее поручение кабмину дал президент Владимир Путин.

– Обеспечить внесение в нормативные правовые акты РФ изменений, предусматривающих установление возможности отпуска зарегистрированных в РФ лекарственных препаратов через отделения почтовой связи акционерного общества «Почта России», – указано в поручении главы государства.

Когда непосредственно начнется продажа лекарств на почте, не уточняется.

