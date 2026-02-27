Омск-Информ
В центре Омска отремонтируют две важные дороги

На это из городского бюджета выделено свыше 50 млн рублей.

Предстоящей весной в центре Омска отремонтируют две важные дороги, работы начнутся уже в апреле, сообщил мэр Сергей Шелест. Для их проведения из бюджета выделено свыше 50 млн рублей.

Ремонтировать будут улицы Госпитальная (на участке от улицы Яковлева до улицы Фрунзе) и Рабиновича (между улицами Гусарова и Госпитальной). Там уберут старый асфальт и уложат два слоя нового, приведут в порядок тротуары, водоотводные лотки и дорожные знаки. В конце работ на дороги нанесут новую разметку.

