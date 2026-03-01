Омичи зарабатывают авитаминоз, заедая хронический дефицит фруктов сахаром и хлебом

Специалисты рассказали, как преодолеть это неприятное состояние, которое проявляется каждой весной.

По данным Роспотребнадзора, многие россияне подвержены весеннему авитаминозу, точнее гиповитаминозу. Авитаминоз – это полное отсутствие отдельного или нескольких витаминов, которое приводит к серьезным болезням, таким как цинга и рахит. Авитаминоз встречается довольно редко. Куда более распространен гиповитаминоз – частичная недостаточность витаминов.

Сезонный гиповитаминоз весной не редкость. За зиму простудные заболевания изматывают организм, а следом он расходует запасы витаминов на весеннюю перестройку (ускорение метаболизма, изменение гормонального фона). При этом новых полезных веществ в организм поступает все меньше.

Признаки гиповитаминоза:

Недостаток витамина А (ретинола) – сухость кожи, ломкость волос, появление поперечных полосок на ногтях, снижение зрения в темноте, гастрит, диарея. Для детей такой гиповитаминоз чреват замедлением физического и интеллектуального развития.

Недостаток витамина Е (токоферола) – мышечная слабость, бледность. Кроме того, из-за повышенной проницаемости и ломкости капилляров от малейших ушибов появляются синяки и долго не проходят.

Недостаток витамина D (кальциферола) – боли в костях и мышцах, утомляемость. Кроме того, нехватка этого витамина для взрослых чревата судорогами и переломами, а у детей может привести к рахиту, при котором нарушается костеобразование и деформируется скелет.

Недостаток витамина С (аскорбиновой кислоты) – слабость, быстрая утомляемость, частые простуды, кровоточивость десен, долгое заживление ран и порезов.

Недостаток витамина В1 (тиамина) – раздражительность, ухудшение аппетита и сна, мышечная слабость.

Недостаток витамина В2 (рибофлавина) – трещины на губах и в углах рта, ощущение «песка в глазах», светобоязнь, нарушение восприятия цветов. Может вызвать анемию.

Недостаток витамина В5 (пантотеновой кислоты) – сухость и шелушение кожи, поседение и выпадение волос, усталость. Могут быть желудочно-кишечные расстройства.

Куда пропали витамины?

Весной в организм поступает меньше витаминов, даже если вы не меняете рацион. Во-первых, по данным Роспотребнадзора, омичи хронически недоедают овощей.

– Структура питания населения Омской области на протяжении 5 лет не изменилась и не улучшилась. Как и прежде, отмечается недостаток потребления в следующих группах продукции: молоко и молочные продукты – на 16,6 %, овощи и бахчевые культуры – на 10 %, фрукты – на 44 %, картофель – на 6,7 %. Отмечается избыток потребления сахара на 36,8 %, хлебных продуктов – на 19,3 %, – отчитывался омский Роспотребнадзор в 2025 году.

А во-вторых, к весне в самих продуктах становится меньше витаминов. Полезные соединения в овощах и фруктах имеют свойство разрушаться от длительного хранения. Особенно страдает витамин С.

– Витамин С является самым неустойчивым и чувствительным к действию факторов внешней среды и кулинарной обработки. Например, хранение петрушки при комнатной температуре в течение двух суток приводит к потере до 80 % содержащегося в ней витамина С. Чувствительность к температуре требует хранения продуктов при пониженной температуре или, что еще лучше, в замороженном виде. Для сохранения витамина С овощи и фрукты также следует хранить вдали от прямых солнечных лучей, выбирая темное и прохладное место: подвал или холодильник, – сообщает Роспотребнадзор.

Разрушаются витамины и от приготовления. Аскорбиновая кислота почти полностью разрушается за 2-3 минуты при кипячении в открытой посуде. При варке очищенного картофеля теряется 25–50 %. При варке капусты в супе разрушается до 50 % витамина С, а при тушении – 65–70 %.

Не увлекаться добавками

Специалисты Роспотребнадзора не советуют заниматься самолечением. Пить витамины тоже лучше после консультации с врачом и анализа крови.

Кроме того, не все витамины одинаковы. Водорастворимые (C и B) быстро усваиваются, но также быстро выводятся из организма. Поэтому они требуют ежедневного потребления.

Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) накапливаются в организме, поэтому не требуют ежедневного приема. Кроме того, при избытке они токсичны. В отличие от водорастворимых, жирорастворимые стоит принимать с осторожностью.

Биохимический анализ крови медики рекомендуют сдавать раз в полгода. Однако это дорого. Если анализ на один витамин может обойтись в 500 рублей, то за комплексное исследование придется отдать 15–18 тысяч.

В «Гемотесте» за анализ на восемь витаминов (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) придется отдать 15 350 рублей. В «Евромеде» анализ на 10 витаминов (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) стоит 17 тыс. рублей. КДЛ (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) – 18 815 рублей.

Биохимический анализ крови в поликлиниках проводится бесплатно по ОМС. Однако для этого потребуется направление терапевта.

Совместить несовместимое

Принимать витамины А, D, Е и К2 лучше вместе с едой. Жирорастворимые витамины не усвоятся без небольшого количества жира.

Витамины группы В и С натощак могут вызвать болезненные ощущения в желудке и тошноту. Кроме того, их надо запивать большим количеством воды.

Клетчатка препятствует усвоению жиров, поэтому ее лучше принимать отдельно от добавок с полиненасыщенными жирными кислотами.

Железо и цинк подавляют усвояемость витаминов, поэтому их нужно пить отдельно и желательно за час или через два часа после еды.

– Железо и витамин В12 лучше всего принимать натощак. Витамины группы В бодрят, поэтому их надо пить с утра. Кальций лучше усваивается вечером. Магний расширяет сосуды, расслабляет мышцы и улучшает сон, поэтому рекомендован на ночь, – советуют специалисты Роспотребнадзора.

Мультивитамины советуют пить по полдозы утром, во время завтрака, и во время основного приема пищи.