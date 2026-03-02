Забота о будущем: омский врач рассказала об ответственном отношении к беременности

Врач-методист Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Жилковская рассказала о подготовке к беременности, правильном питании и образе жизни будущей матери.

Freepik.com

Планирование здоровой беременности – это мудрый и ответственный подход к будущему материнству. Прежде всего необходимо позаботиться о собственном здоровье. Ответственное отношение к беременности подразумевает осознанный подход женщины и ее партнера ко всему периоду вынашивания ребенка. Это включает заботу о здоровье матери и будущего малыша, создание благоприятных условий для развития плода и подготовку к родам.

Подготовка к беременности требует особого внимания к своему здоровью, образу жизни, а правильное питание и физическая активность могут существенно повлиять на здоровье будущей матери и ребенка.

Областной центр общественного здоровья

Подробнее о планировании беременности парой, а также о правильном питании и здоровом образе жизни будущей мамы рассказала врач-методист Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Жилковская.

Здоровье будущих родителей

Важнейшим этапом планирования является комплексное медицинское обследование. Будущим родителям рекомендуется посетить врача-терапевта, гинеколога (для женщины) и уролога-андролога (для мужчины). Женщине также важно проверить состояние щитовидной железы, сдать анализ на гормоны и сделать УЗИ органов малого таза. Не менее значима консультация у стоматолога, так как хронические очаги инфекции в полости рта могут негативно сказаться на течении беременности.

Freepik.com

Правильное питание играет ключевую роль в жизни каждого человека, особенно во время беременности. За 3–6 месяцев до предполагаемого зачатия обоим партнерам рекомендуется начать прием специальных витаминных комплексов. Для женщины ключевое значение имеет фолиевая кислота (витамин B9). Она снижает риск развития дефектов нервной трубки у плода. Также часто назначаются препараты йода (для правильной работы щитовидной железы), железа (профилактика анемии), витамины D, E и омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты.

Freepik.com

Мужчине для улучшения качества спермы могут быть рекомендованы антиоксиданты (витамины C, E, селен, цинк) и L-карнитин. Все назначения должен делать врач на основе результатов анализов.

Питание в ожидании ребенка

Питаться во время беременности нужно часто и небольшими порциями. Продукты должны быть только свежими и натуральными: никаких консервантов и синтетических продуктов.

Freepik.com

В рационе должны присутствовать свежие овощи, фрукты, ягоды и зелень, которые способствуют нормализации работы кишечника, а также мясные, рыбные, молочные продукты – основные источники белка, профилактика анемии и недостатка кальция в организме. Сложные углеводы – лучшие друзья беременной женщины. Они помогают уменьшить тошноту, хорошо насыщают организм будущей матери и нормализуют ее настроение.

ПП при беременности

1. Не злоупотреблять большим количеством пищи, не переедать, чтобы не было ощущения тяжести в желудке. При ощущении чувства голода лучше сделать перекус в виде яблока или йогурта.

2. Необходимо завтракать сразу после пробуждения. Питательные каши: овсяная, гречневая, кукурузная, богатые микроэлементами и витаминами, идеально подойдут для утреннего приема пищи.

3. Разнообразное меню – важное условие питания будущих мам.

4. Следует ограничить в своем меню количество сладостей, кондитерских и мучных изделий. Сахар можно заменить полезным медом, конфеты – фруктами, изюмом, орехами.

Freepik.com

5. Первая половина дня – лучшее время для приема белковой пищи, послеобеденное и вечернее время прекрасно для употребления молочных, кисломолочных, а также растительных продуктов. Белки необходимы, чтобы питать мышцы и способствовать росту плода. Стоит выбирать курицу, постное мясо, нежирные молочные продукты и маложирные сыры.

6. Правильное питание во время беременности подразумевает употребление достаточного количества воды, что позволит избежать отечности у беременных. Полезны ягодные морсы, компоты, кисели, отвар шиповника и некрепкий чай.

7. Отдавайте предпочтение еде, приготовленной на пару, тушеной, вареной или запеченной. Для жареной пищи используйте как можно меньше жира.

Freepik.com

Во время беременности следует избегать сырого мяса и рыбы (суши, карпаччо), непастеризованного молока и сыров из него (бри, камамбер), сырых яиц и продуктов с их содержанием (домашний майонез, тирамису), чтобы минимизировать риск заражения листериозом, токсоплазмозом или сальмонеллезом. Также необходимо тщательно мыть все овощи, фрукты и зелень.

Физическая активность

Не менее важна в этот период и физическая активность. Это может быть ходьба, плавание, йога или легкие аэробные упражнения.

Freepik.com

Важно избегать экстремальных нагрузок, слушать свое тело и прислушиваться к рекомендациям специалистов. Умеренные физические нагрузки помогают контролировать вес, что способствует более легкому течению беременности и снижает риск осложнений, связанных с избыточной массой тела. Физическая активность при планировании беременности помогает укрепить мышцы и улучшить кровообращение, что положительно сказывается на репродуктивной функции.

Психологическая готовность

Параллельно с физическим здоровьем стоит оценить и психологическую готовность к родительству. Открытый диалог между партнерами о ценностях, ожиданиях, распределении будущих обязанностей и возможных страхах создает прочный фундамент для семьи. При необходимости можно обратиться к семейному психологу.

Freepik.com

Качественный сон

Помимо питания и спорта, фундаментом здоровья является качественный сон (7–9 часов в сутки) и эффективное управление стрессом.

Хроническое недосыпание и высокий уровень кортизола (гормона стресса) могут нарушать гормональный баланс, менструальный цикл и снижать фертильность. Для борьбы со стрессом отлично подходят техники глубокого дыхания, медитация, прогулки на природе, хобби и общение с близкими.

Freepik.com

Отказ от вредных привычек

Особое значение на этапе планирования беременности имеет отказ от вредных привычек, которые могут стать непреодолимым препятствием на пути к здоровому зачатию и благополучному течению беременности.

Никотин и токсичные смолы, содержащиеся в табачном дыме, оказывают негативное воздействие на качество генетического материала как мужчин, так и женщин. У мужчин это может привести к снижению количества и подвижности сперматозоидов, а также к увеличению числа аномальных форм, что резко снижает шансы на успешное зачатие. У женщин курение нарушает гормональный баланс, может вызывать проблемы с овуляцией и имплантацией эмбриона, а также повышает риск внематочной беременности.

Freepik.com

Регулярное употребление спиртных напитков, даже в умеренных дозах, может привести к нарушениям в работе яичников и тестикул, снижению либидо и потенции. Если зачатие все же происходит, алкоголь становится настоящим ядом для развивающегося эмбриона. Даже на самых ранних сроках, когда женщина может еще не знать о своей беременности, этанол способен вызвать необратимые повреждения формирующихся органов и систем, приводя к развитию тяжелых пороков.

Влияние наркотических веществ на организм колоссально и многогранно: от гормональных сбоев и бесплодия до повышения риска генетических мутаций и развития у ребенка тяжелых физических и психических отклонений. В случае беременности, возникшей во время употребления наркотиков, риск самопроизвольного выкидыша, преждевременных родов и появления на свет младенца с синдромом отмены крайне высок.

Freepik.com

Помимо осознанного отказа от вредных привычек, будущим родителям стоит обратить внимание на среду обитания: по возможности минимизировать использование бытовой химии с агрессивным составом, отдавать предпочтение натуральным средствам.

Планирование беременности – путь, который пара проходит вместе, укрепляя свои отношения и делая осознанный выбор в пользу здоровья своего будущего ребенка.

Freepik.com

Помните, что ваше здоровье – в ваших руках! Начните заботиться о себе уже сегодня, чтобы завтра встретить счастливое и здоровое будущее.