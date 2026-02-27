В Омской области решили защитить пашню от застройки

Для перевода земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию понадобится личное решение губернатора.

С 1 марта в России существенно меняются правила по переводу земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию. Теперь для этого понадобится личное решение высшего должностного лица субъекта Федерации.

Новый механизм перевода земель будет следующим: владельцы либо арендаторы подают заявку на перевод земель в региональное министерство имущественных отношений, чиновники рассматривают документы и, если все соответствует законодательству, направляют их губернатору. В случае одобрения им готовится законодательная инициатива, которую рассматривает областное Заксобрание и принимает соответствующий закон регионального уровня. После его вступления в законную силу минимущества в течение 5 дней выпускает акт о переводе сельхозземель в другую категорию.

Цель этих нововведений – защитить пашню от застройки и предоставить дополнительные гарантии сельхозпроизводителям. Сегодня нередко возникают ситуации, когда ушлые предприниматели скупают земли вокруг крупных населенных пунктов и застраивают территорию, как примеру, коттеджными поселками.