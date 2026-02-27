Скончался воспитанник омского футбола

Последние годы Владимир Вебер жил и работал в Молдове.

Фото: fc-sheriff.com

В Молдове в 84 года скончался воспитанник футбола Владимир Вебер. Об этой утрате вчера, 26 февраля, сообщила Федерация футбола Молдовы.

Владимир Вебер родился 20 июня 1941 года в Омске. В 1959 году он вошел в состав омской команды «Иртыш» в качестве вратаря. Уже в 1960 году специалист в составе клуба выступал на чемпионате СССР по футболу, дойдя до финала. В итоге омичи вышли в финал, заняв второе место. Веберу присвоили звание мастера спорта СССР. Выйдя на поле в 27 играх в течение двух сезонов, он покинул «Иртыш».

Профессиональная карьера Владимира Вебера продолжалась до 1973 года, он преимущественно выступал за молдавские клубы, в том числе до 1966 года играл за национальную сборную.

С 1974 года работал тренером. С 2011 года тренировал вратарей в молдавском ФК «Милсами». Также Вебер некоторое время исполнял обязанности главного тренера, являлся помощником президента.