Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В Омской области создали комиссию по развитию ИИ

Лучшие российские решения в сфере искусственного интеллекта будут адаптировать и внедрять в Омской области.

В Омской области создали региональную комиссия по внедрению и развитию технологий искусственного интеллекта. В ее состав вошли представители органов власти, руководители вузов, а также ИТ-компаний и различных бизнес-структур. Комиссию возглавил глава региона Виталий Хоценко.

– Региональная комиссия будет взаимодействовать с научными, образовательными и коммерческими организациями при формировании и реализации региональных проектов, дорожных карт в данной области, – пояснили в правительстве Омской области.

Среди первичных задач вновь созданного органа – проведение анализа и мониторинга лучших российских решений в сфере ИИ для их адаптации и последующего использования в Омской области. Также комиссия будет изучать проекты и предложения государственных органов, бизнес- и ИТ-сообществ по внедрению технологий искусственного интеллекта и помогать в подготовке и развитии кадрового потенциала в этой сфере.

·Общество

В Омской области создали комиссию по развитию ИИ

Лучшие российские решения в сфере искусственного интеллекта будут адаптировать и внедрять в Омской области.

В Омской области создали региональную комиссия по внедрению и развитию технологий искусственного интеллекта. В ее состав вошли представители органов власти, руководители вузов, а также ИТ-компаний и различных бизнес-структур. Комиссию возглавил глава региона Виталий Хоценко.

– Региональная комиссия будет взаимодействовать с научными, образовательными и коммерческими организациями при формировании и реализации региональных проектов, дорожных карт в данной области, – пояснили в правительстве Омской области.

Среди первичных задач вновь созданного органа – проведение анализа и мониторинга лучших российских решений в сфере ИИ для их адаптации и последующего использования в Омской области. Также комиссия будет изучать проекты и предложения государственных органов, бизнес- и ИТ-сообществ по внедрению технологий искусственного интеллекта и помогать в подготовке и развитии кадрового потенциала в этой сфере.