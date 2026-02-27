В Косметологии «Евромед» дарят именинникам скидку 15 % *

Воспользоваться специальным предложением именинники смогут в течение 15 дней.

День рождения – это не просто дата в календаре. Это особенный момент, когда хочется почувствовать немного больше заботы, внимания и удовольствия. В суете повседневных дел забота о себе часто откладывается на потом, но ведь праздник – отличный повод расслабиться, выдохнуть и сделать что-то приятное именно для себя.

Косметология «Евромед» приглашает всех именинников отметить свой день рождения с пользой. В честь праздника предоставляется скидка 15 % на все косметологические процедуры – от уходовых программ до современных аппаратных и инъекционных способов коррекции.

Это возможность не только порадовать себя приятными процедурами, но и инвестировать в свою внешность, здоровье кожи и внутреннее ощущение гармонии. Ведь ухоженная кожа, свежий взгляд и уверенность в себе напрямую влияют на настроение, самооценку и качество жизни.

На какие услуги действует акционное предложение?

Аппаратная косметология

В Косметологии «Евромед» используется только лицензированное оборудование с функциями лечения и омоложения кожи лица и тела, коррекции морщин и других несовершенств кожи.

Для ультразвуковых процедур используется аппарат Ультраформер МРТ, с помощью которого проводятся процедуры СМАС-лифтинга. Также есть омолаживающие манипуляции с использованием лазера. Имеется многофункциональная платформа для проведения микроигольчатого РФ-лифтинга и фотоомоложения. Для уходовых и очищающих процедур применяются такие аппараты, как Дженео и ХайдраФэшл.

Современные технологии позволяют работать с тонусом кожи, контуром лица, текстурой и состоянием кожи без длительной реабилитации. Это отличный выбор для тех, кто хочет заметный эффект и при этом ценит комфорт.

Инъекционная косметология

Мезотерапия, ботулинотерапия, биоревитализация, биорепарация, карбокситерапия, плазмолифтинг, контурная пластика – все инъекционные процедуры проводятся с использованием сертифицированных препаратов.

Процедуры направлены на коррекцию возрастных изменений, улучшение качества кожи, восстановление объемов и увлажнение изнутри.

Уходовые процедуры и пилинги

Профессиональные уходы помогают глубоко увлажнить кожу, восстановить ее защитный барьер, улучшить цвет лица и придать коже свежесть. Они особенно актуальны перед праздниками, фотосессиями и важными событиями.

Такие процедуры помогают обновить кожу, избавиться от ороговевших клеток, выровнять рельеф и улучшить тон лица. После курса кожа становится более гладкой, сияющей и ухоженной.

Перманентный макияж

В «Евромеде» выполняют процедуру перманентного макияжа не только базовых зон, таких как брови, веки и губы, но и цветокоррекцию ареолы груди после мастэктомии и маммопластики, камуфляж рубцов и темных кругов под глазами. За одно посещение можно выполнить перманентный макияж сразу двух или трех зон, чтобы процессы реабилитации прошли одновременно.

Все косметологические процедуры проводятся квалифицированными специалистами.

Как воспользоваться предложением?

Для того чтобы использовать возможность получения скидки, необходимо ознакомиться со следующими пунктами.

* Условия акции:

1. Организатор акции ООО «МЦСМ «Евромед».

2. Сроки акции: 01.02.2026 – 31.01.2027.

3. Предложение действует в течение 7 дней до дня рождения, в день рождения и в течение 7 дней после дня рождения (всего 15 дней). Одному пациенту можно воспользоваться скидкой до 2 раз в указанный период времени.

4. Для получения скидки пациенту-имениннику необходимо сообщить о своем праве на скидку регистратору до оплаты косметологических услуг.

5. Скидка по акции не суммируется с другими скидками и специальными предложениями.

6. Скидка не применяется на дерматологический и трихологический приемы.

7. Предложение действует в Косметологии «Евромед» по адресу: ул. Кемеровская, 13 (отдельный вход). Подробную информацию об организаторе, сроках и условиях акции можно уточнить у администраторов Косметологии «Евромед» по адресу: ул. Кемеровская,13, по телефону 78-00-07, а также на официальном сайте euromed-omsk.ru и сайте Косметологии.

Медицинский центр «Евромед» заботится о своих пациентах и всегда стремится сделать их визит приятным и запоминающимся. Скидка для именинников – это отличный повод побаловать себя в праздничный день.

Коды по номенклатуре медицинских услуг, указанных в данном посте, обозначены в прейскуранте на официальном сайте ООО «МЦСМ «Евромед».