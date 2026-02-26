В микрорайоне Входной в Омске открылся обновленный офис ВТБ

Банк продолжает реновацию офисов с целью улучшения качества обслуживания клиентов.

Фото: Пресс-служба ВТБ

В Омке начал работу офис ВТБ по новому адресу Входной, 77. Отделение заменило прежнюю точку продаж, расположенную поблизости, и стало просторнее и удобнее для клиентов.

Новый офис оформлен в соответствии с современными стандартами банка. Здесь доступны все основные продукты и услуги для физических лиц, работает банкомат, проводятся финансовые консультации.

В помещении расширены зоны обслуживания, оборудованы места ожидания с диванами, прием клиентов ведется за круглыми столами. Сотрудники оформляют продукты с помощью ноутбуков, а подписать документы и активировать услуги можно в приложении ВТБ Онлайн – в офисе действует бесплатный Wi-Fi.

Фото: Пресс-служба ВТБ

Клиентам доступны оформление вкладов и накопительных счетов, подача заявок на кредиты, выпуск дебетовых и кредитных карт, а также платежных стикеров для бесконтактной оплаты. Отделение работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

Как отметил управляющий ВТБ в Омской области Алексей Суздальницкий, реновация офисной сети направлена на повышение комфорта клиентов. По его словам, сейчас в отделении обслуживается более 20 % жителей района и банк рассчитывает на дальнейший рост этого показателя.

Жителям Омска и близлежащих населенных пунктов также доступен выездной сервис: заказать доставку банковских продуктов можно на сайте банка.