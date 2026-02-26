Омск-Информ
Омич погиб от выстрела во дворе многоэтажки

По предварительным данным, причиной смерти стало огнестрельное ранение.

Сегодня жители многоквартирного дома на улице Куйбышева обнаружили у себя во дворе труп. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

На место происшествия уже выезжали сотрудники полиции. Как пояснили «Омск-информу» в ведомстве, о случившемся им сообщили местные жители.

– По предварительной информации, мужчина застрелился из своего ружья во дворе дома по улице Куйбышева, – отметили в полиции.

Судя по кадрам, которые появились в соцсетях, все произошло на скамейке около дома. Пока неизвестно, был ли мужчина местным жителем.

Отметим, что в обстоятельствах происшествия дальше будет разбираться следственный комитет.

