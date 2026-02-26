Омским школьникам, не сдавшим ГИА, помогут с профессиональным обучением

В Омской области законодательно закрепляется господдержка для тех, кто не смог успешно пройти итоговую аттестацию.

Пресс-служба Заксобрания Омской области

Сегодня, 26 февраля, региональный парламент внес изменения в Закон Омской области «О регулировании отношений в сфере образования на территории Омской области».

Законопроект представила парламентариям министр образования Омской области Ольга Степанова.

Так, министерство образования региона получит право оказывать господдержку профессионального обучения по программам подготовки рабочих и служащих. Эта поддержка направлена на школьников, получивших неудовлетворительные результаты на ГИА или не прошедших ее в установленные сроки.

– Этим законом мы, по сути, помогаем не сдавшему ГИА ребенку не сломать свою судьбу, – подчеркнул спикер регионального парламента Александр Артемов.

В рамках закона определят перечень профессий, по которым будет проводиться обучение, а также список учебных заведений.

Другим важным нововведением, по словам Артемова, является отнесение к компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации организации деятельности национальных медицинских исследовательских центров. Для регионов открывается возможность создания собственных медицинских центров. Это, несомненно, будет способствовать развитию системы здравоохранения региона.

Законопроект парламентарии приняли во всех трех чтениях.