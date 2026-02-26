Уже скоро: синоптики назвали дату потепления в Омске

Морозы начнут отступать уже в ближайшие дни.

Фото создано при помощи ИИ

Аномальные морозы в Омске начнут отступать уже в первую неделю марта. По данным Gismeteo, 1 марта в городе еще будет –20...–33 градуса, но потом начнется потепление.

Уже 2 марта будет –16...–27 градусов, а 3 марта ожидается –10...–16 градусов. К 4 марту синоптики обещают –4...–17 градусов, а 5 марта столбик термометра не опустится ниже –7 градусов.

Отметим, что с 2 марта в Омске также ожидаются снегопады. Самые сильные осадки синоптики обещают в четверг, 4 марта.