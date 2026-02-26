Омичей предупредили о всплеске фишинговых атак

Перед праздниками число фишинговых сайтов почти вдвое превышает среднегодовые показатели и даже декабрьский пик. Об этом сообщили аналитики оператора связи.

Фото: shutterstock

По данным компании МегаФон, в период перед 23 февраля и 8 Марта количество выявленных фишинговых ресурсов увеличивается в 1,8 раза по сравнению со средними значениями за год. Февраль 2025 года стал абсолютным лидером по числу подобных угроз.

Чаще всего злоумышленники создают сайты, имитирующие соцсети и мессенджеры, – на них приходится более 40 % подделок. Около 27 % фишинговых страниц копируют интерфейсы финансовых и инвестиционных сервисов, еще порядка 13 % распространяют фейковые новости и обещания компенсаций. В праздничный период также растет доля поддельных маркетплейсов.

Мошенники используют повышенный интерес к подаркам и акциям: запускают фальшивые распродажи, розыгрыши и рассылки от имени «службы доставки», рассчитывая на спешку пользователей.

Директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов Сергей Хренов отметил, что схемы становятся все более убедительными, а риск возрастает из-за невнимательности к ссылкам и сообщениям. По его словам, оператор предупреждает абонентов о переходе на потенциально опасные сайты, и важно не игнорировать такие уведомления.