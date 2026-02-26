В Омске возьмутся за нестационарные торговые объекты на частных территориях

Областные парламентарии начали рассматривать законопроект, по которому все НТО на частной земле будут размещаться в соответствии с утвержденной схемой.

Сегодня, 26 февраля, во время пленарного заседания областного парламента законодатели приступили к рассмотрению нового законопроекта, призванного в том числе урегулировать размещение нестационарных торговых объектов (НТО) на частных территориях. Это решение становится возможным благодаря изменениям на федеральном уровне, расширившим полномочия регионов в этой сфере. Ранее правила касались только государственных и муниципальных земель, в то время как частные владения оставались вне зоны регулирования, что приводило к появлению НТО вблизи жилых зон, школ и детских садов, вызывая обоснованное недовольство граждан.

О проекте регионального закона «О внесении изменений в статью 3 Закона Омской области «О государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Омской области» и Закон Омской области «О государственном регулировании торговой деятельности в Омской области» доложил председатель профильного комитета Дмитрий Шишкин.

– Новый федеральный закон, вступивший в силу 30 января текущего года, позволяет субъектам РФ устанавливать требования к включению НТО на частных землях в общую схему размещения, утверждаемую местными органами самоуправления. Порядок размещения будут определять собственники территории, но с обязательным соблюдением федерального и регионального законодательства. Также регионы получили право самостоятельно регулировать использование мобильных торговых точек. Таким образом, законопроект предполагает, что все НТО на частной земле будут размещаться в соответствии с утвержденной схемой, – уточнил Шишкин.

За порядок включения и исключения НТО из этой схемы будет отвечать Министерство промышленности и торговли Омской области. А региональное правительство получит полномочия по выработке требований к размещению и использованию НТО на частных территориях, а также к мобильным торговым объектам.

Спикер областного парламента Александр Артемов добавил, что в регионе проводится активная работа по упорядочиванию размещения НТО, включая уточнение схем, дизайн объектов и выявление незаконных построек. Часть таких объектов переместилась на частные земли. После нововведений под урегулирование могут попасть более 1200 объектов.

Кроме того, законопроект внесет изменения в региональный закон об алкогольной продукции, исключив федеральные учреждения и предприятия из списка организаций, на которые распространяются требования к размеру уставного капитала при торговле алкоголем.

Спикер парламента напомнил, что ежемесячно проходят архитектурно-градостроительные советы под руководством Виталия Хоценко, где также занимаются вопросами НТО, а данный законопроект позволит довести работу по наведению порядка до логического завершения.

Парламентарии приняли законопроект к рассмотрению. Затем он будет направлен в Министерство экономического развития Омской области для прохождения публичного обсуждения.