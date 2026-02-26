В Омской области появится региональный закон «О культуре»

Областные парламентарии приняли к рассмотрению проект закона о культуре, инициированного губернатором региона.

Пресс-служба Заксобрания Омской области

Сегодня, 26 февраля 2026 года, Законодательное собрание Омской области приступило к рассмотрению законопроекта, определяющего правовые рамки развития культуры в регионе. Спикер областного парламента Александр Артемов отметил, что документ призван обеспечить как сохранение, так и приумножение культурного достояния региона.

Пресс-служба Заксобрания Омской области

– Глубоко символично, что мы принимаем новый закон в год, когда Омск находится в статусе культурной столицы России. Этот год запомнится нам яркими событиями, а самое главное – на многие-многие годы вперед даст нам хорошую возможность для дальнейшего развития ключевых направлений данной сферы и сохранения объектов культурного наследия. Закон о культуре станет еще одним шагом для сохранения и передачи будущим поколениям культурных ценностей и традиций региона, что очень важно для обеспечения в целом культурного суверенитета многонациональной России, – подчеркнул Артемов.

Проект закона, инициированный губернатором Виталием Хоценко, представил депутатам министр культуры региона Юрий Трофимов.

Документ направлен на создание благоприятных условий для развития культуры и обеспечение доступа граждан к культурным ценностям. Он закрепит основы государственной политики региона в сфере культуры, включая задачи законодательства, полномочия органов власти, а также поддержку организаций культуры, граждан и творческих инициатив.

Среди ключевых принципов государственной политики в сфере культуры выделены неотъемлемость права каждого на творчество, признание роли культуры в развитии личности и общества, а также развитие национальных культур народов, проживающих в регионе. Приоритетными направлениями станут поддержка профессионального искусства, народного творчества, музейного и библиотечного дела, кинематографии, развитие системы культурного образования и поддержка общественных объединений.

Артемов также напомнил, что на сегодня отрасль культуры в Омской области – это свыше одной тысячи домов культуры и клубов, в которых более 10 тысяч самодеятельных коллективов. В регионе действует 10 профессиональных театров, и свыше 500 любительских театров. Ежегодно более 600 тысяч человек посещают спектакли, выставки в музеях Омска и Омской области за год посещают порядка 1,5 миллиона человек.

Пресс-служба Заксобрания Омской области

Кроме того, в рамках программы «Земский работник культуры» продолжается привлечение специалистов в сельские учреждения культуры.

Парламентарии рассмотрели еще один законопроект из области культуры. В первом чтении приняты поправки к закону «Об объектах культурного наследия», расширяющие полномочия органов власти по внесению сведений об объектах культурного наследия в информационную систему жилищного строительства, что будет способствовать их сохранению и вовлечению в хозяйственный оборот.