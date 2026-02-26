В Омске выросли зарплаты у директоров «имущественных» учреждений

Зарплата главы омского парка выросла на 30 тыс. рублей.

Omskinform.ru

Зарплаты руководителей подведомственных департаменту имущественных отношений Омска учреждений выросли по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Такие выводы явствуют из деклараций, которые представили руководители по итогам 2025 года.

Так, директор «Центра содержания и хранения имущества» Жанна Мещерякова, получает в месяц 128 тыс. рублей, а годом ранее она зарабатывала почти на 20 тыс. рублей меньше, 104,6 тыс. рублей. Заработок ее заместителя был выше, 148,2 тыс. рублей.

Директору муниципального «Парка культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» Руслану Щербакову в 2025 году платили в среднем по 165,4 тыс. рублей. Годом ранее он получал на 30 тыс. рублей меньше, по 131,5 тыс. рублей.