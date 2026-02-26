Омск-Информ
·Общество

На популярный маршрут в Омске решили добавить автобусов

Увеличение подвижного состава позволит сократить интервал движения.

Департамент транспорта омской мэрии намерен увеличить количество автобусов на популярном маршруте № 109 (речной порт – поселок Солнечный). Как сообщил глава ведомства Вадим Кормилец, пассажиры почувствуют изменения в ближайшие 2-3 месяца.

– Специалисты нашего отдела организации пассажирских перевозок обсуждали мероприятия, которые мы можем реализовать для улучшения ситуации, – сказал чиновник в ходе прямой линии в редакции газеты «Вечерний Омск».

Большее количество автобусов на маршруте позволит сократить интервалы движения и уменьшить наполняемость салонов. Соответственно, пассажирам не придется ездить как сельди в бочке, что нередко наблюдается при движении 109-го автобуса по центру города и по Левобережью.

