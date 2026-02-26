Омский нотариус разъясняет, как обеспечивается законность избрания директора

С сентября 2025 года нотариусы участвуют в процедуре назначения руководителей организаций. Об этих изменениях в законодательстве рассказывает нотариус Ирина Бадер.

На протяжении более чем десяти лет можно видеть усиление роли нотариуса в корпоративных отношениях.

Сейчас нотариус необходим при продаже бизнеса, при вхождении в бизнес новых инвесторов (увеличение уставного капитала организации), при выходе участников из бизнеса, при назначении и увольнении руководителя организации и пр.

Законодатель считает, что участие нотариуса в корпоративных вопросах защищает участников организаций, помогает минимизировать риски рейдерских захватов бизнеса и повышает достоверность данных в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Именно поэтому с сентября 2025 года на нотариуса возложены обязанности участвовать в процедуре назначения руководителя организации. Как известно, решение о назначении руководителя, о продлении его полномочий, об увольнении принимает владелец организации. Ключевым моментом является то, чтобы решение было принято в полном соответствии с требованиями закона, а сведения о смене руководителя организации в кратчайшие сроки поступили в налоговый орган для внесения в ЕГРЮЛ.

Есть определенная специфика назначения руководителя в коммерческих и некоммерческих организациях. Решения акционеров ПАО (публичного акционерного общества) контролируются держателем реестра акционеров, и, соответственно, решение о назначении и увольнении руководителя такого общества удостоверяется держателем реестра акционеров. Решение о назначении и увольнении руководителя непубличного АО должно быть удостоверено или держателем реестра акционеров, или нотариусом. В свою очередь, решение о назначении и увольнении руководителя ООО (общества с ограниченной ответственностью) должно быть удостоверено только нотариусом.

Удостоверив такое решение, нотариус обязан незамедлительно направить в уполномоченный налоговый орган заявление о внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ о новом руководителе организации. При этом не имеет значение, в каком регионе зарегистрирована организация, нотариус направляет заявление в любой налоговый орган по месту учета организации.

Плюсы участия нотариуса в процедуре избрания руководителя очевидны. Аферы со сменой директоров считались одной из давних и наболевших проблем в корпоративной сфере. Схема была довольно простая: мошенники подделывали протокол собрания участников ООО и, так сказать, «назначали» новым директором подставную фигуру. Затем фальшивый руководитель с пакетом документов обращался в ФНС. Таким образом, мошенники получали доступ к деятельности, к счетам компании и использовали это для легализации или вывода теневых средств и для прочих незаконных мероприятий.

Теперь же эти схемы становятся крайне затруднительными, поскольку для удостоверения решения о смене руководителя нотариус проводит комплексную правовую проверку. В частности, нотариус должен убедиться, что на собрании присутствуют лица, у которых есть право голоса, имеется кворум заседания, подсчет голосов проводится корректно, интересы отдельных участников общества не ущемлены. Кроме того, он проверит компетенцию органа управления компании, полномочия организатора собрания и участников собрания. Также нотариус проверит кандидата на должность руководителя на наличие или отсутствие его в реестре дисквалифицированных лиц на сайте ФНС и на наличие ограничений вследствие участия ранее в организациях, ликвидированных ФНС по «нереабилитирующим основаниям».

Как результат, риски правонарушений, будь то подмена протокола собрания, оказание давления на принимающих решение лиц или назначение лица, ограниченного в правах, при таком сценарии сводятся к минимуму.

Немного иначе выглядит ситуация с назначением руководителей в некоммерческих организациях. К таким организациям относятся дачные и гаражные кооперативы, ТСЖ, политические партии, религиозные организации, профсоюзы, различные фонды, бюджетные организации и др.

При назначении руководителя в некоммерческих организациях нотариус свидетельствует подлинность подписи нового руководителя на заявлении, где содержатся сведения о руководителе, полномочия которого прекратились, и о новом руководителе, а также по многим организациям направляет это заявление в налоговый орган.

Удостоверять у нотариуса решение органа управления некоммерческой организации законом не предусмотрено. Однако нотариус, заверяя подлинность подписи нового руководителя, обязан проверить полномочия лица, желающего подписать заявление.

Для проверки полномочий нотариусу необходимо предоставить протокол об избрании нового руководителя и устав организации. При необходимости нотариус может запросить общий список всех участников и список лиц, принявших участие в собрании.

К сожалению, в отношении некоммерческих организаций достаточно часто бывают ситуации, когда документы «не в порядке». Иногда это вызвано недобросовестными мотивами, но чаще причиной является юридическая неосведомленность. В последнем случае целесообразно обратиться к нотариусу еще на стадии подготовки собрания, нотариус проконсультирует организаторов собрания, подскажет, как лучше зафиксировать кворум и явку на собрании, ответит на другие вопросы. Подобные консультации у нотариуса являются бесплатными, поскольку законом установлена обязанность нотариуса оказывать физическим и юридическим лицам содействие в осуществлении их прав и защите законных интересов, разъяснять им права и обязанности, предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных действий, с тем чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована им во вред.