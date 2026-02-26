Хоценко инициировал разработку нового закона о культуре в Омской области

Проект отраслевого документа внесен в Законодательное собрание и станет базой для развития гуманитарной сферы региона.

Фото: Сергей Мельников

Омская область, получившая статус культурной столицы России – 2026, усиливает нормативную базу гуманитарной сферы. Логичным шагом стало внесение проекта закона «О культуре в Омской области», который должен сформировать целостную систему регулирования отрасли с учетом региональной специфики и стратегических задач.

Документ, разработанный по поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко, определяет приоритеты развития культуры, закрепляет меры государственной поддержки и разграничивает полномочия органов власти. В нем отражены ключевые направления: деятельность учреждений культуры, театральное и музыкальное искусство, музейное и библиотечное дело, кинематография, народное творчество, эстетическое воспитание и художественное образование.

Отдельное внимание уделено поддержке организаций культуры и творчески одаренных граждан. Закон призван создать условия для сохранения культурного наследия, укрепления национальной самобытности и повышения качества жизни жителей региона.

Проект получил поддержку профессионального сообщества и общественности. Его обсуждение прошло с участием представителей сферы культуры и депутатского корпуса.

По словам председателя Законодательного собрания Александра Артемова, символично, что именно в год, когда Омская область носит статус культурной столицы страны, закладываются правовые основы для сохранения и приумножения ее богатейшего культурного наследия.

Принятие базового закона должно задать долгосрочные ориентиры развития отрасли в статусе культурной столицы России – 2026.