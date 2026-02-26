Экопривычки с детства: омские школьники учатся беречь природу

Представители регионального оператора по обращению с отходами – ООО «Магнит» – провели урок в школе № 7.

Фото: ООО "Магнит"

Урок на тему экологии и ответственного отношения к природе провели представители компании «Магнит» в омской средней образовательной школе № 7. Встреча получилась по‑настоящему живой: дети не просто слушали информацию, а активно участвовали в обсуждении. Школьники задавали вопросы, делились собственным опытом, оказалось, немало ребят уже применяют экопривычки в повседневной жизни: носят с собой многоразовые сумки вместо пластиковых пакетов; сдают вторсырье в экопункты; а кто-то пока просто рассказывает родителям и другим членам семьи о том, как важно сокращать количество мусора в быту.

Урок был выстроен так, чтобы информация легко усваивалась детьми. Экологи регоператора использовали просветительские материалы ППК РЭО, игровые элементы и понятные примеры из жизни. Такой подход помогает не просто донести до школьников важные принципы экологической культуры, но и замотивировать их применять эти знания на практике. Особенно школьников впечатлила информация о том, что обычный житель России за год производит 400 кг отходов – это примерно по килограмму мусора каждый день. Между тем выброшенная пластиковая бутылка будет разлагаться больше 450 лет – дольше, чем проживут несколько поколений людей. В завершение встречи представители «Магнита» сделали школе подарок – передали специальный контейнер для сбора пластиковых крышечек. Теперь ученики смогут на деле применить полученные знания и внести свой вклад в заботу о природе.

– Мы видим, что интерес к теме экологии у детей есть, и он искренний, – прокомментировали урок в «Магните». – Наша задача – поддержать этот порыв, дать ребятам инструменты и мотивацию. Чем раньше человек научится ответственно относиться к ресурсам планеты, тем лучше будет для всех нас.

Компания «Магнит» планирует и дальше проводить экоуроки как в городских, так и сельских школах Омской области. Цель – формирование у подрастающего поколения устойчивых экологических привычек и поддержка инициативы по раздельному сбору отходов.