Весенний репортаж: китайские цветы захватили омский рынок

В город привезли уже 500 тысяч тюльпанов, роз, гортензий и других прекрасных символов праздника.

Фото: Omskinform.ru

Летом прошлого года в Омск начали поставлять заграничные цветы из Китая. Раньше они, конечно, тоже были, но приезжали к нам не напрямую, а через другие регионы России. Об этом рассказали журналистам в ходе пресс-тура представители Омской таможни. Все подробности – в весеннем репортаже.

Тогда же, в 2025 году, в Омске впервые появился и склад временного хранения для цветов из-за границы. Там товар находится, пока проходит таможенные проверки. Склад располагается в Дружино, на территории строительного рынка «Дружный».

Как рассказал «Омск-информу» и.о. первого заместителя начальника Омской таможни Сергей Кинсфатор, уже пять поставщиков возят в Омск иностранные цветы, как срезанные букеты, так и растения в горшках.

Фото: Omskinform.ru – В прошлом году завезли 25 партий цветов. Это 170 тонн. В этом году уже 9 партий на 58 тонн. Это не считая партий, которые еще ждут проверки на складе, – отметил Кинсфатор.

Самым крупным поставщиком в Омске является ООО «РИМ». Компания специализируется именно на срезанных цветах, которые выращивает в Китае.

Китайские цены и российский парадокс

Цветы из Китая везут в Омск через Казахстан. Причем сначала на китайских, а потом на казахстанских грузовиках. Родина этих цветов – провинция Юньнань.

Фото: Omskinform.ru – Это провинция, которая выращивает также кофе, чай, но, главное, конечно, цветы. В городе Куньмин находится вторая в мире биржа цветов, – рассказала руководитель ASIA GARDEN в России Екатерина Савельева.

Первой считается голландская биржа. Голландия и Россия – основные конкуренты Китая на омском рынке цветов. Но поставки из Голландии в последние годы уменьшаются – тамошним теплицам запрещают работать с Россией. Российские же теплицы хоть и активно развиваются, но устанавливают слишком высокие цены.

– Российские теплицы развиваются очень хорошо. Кустовые розы пышные, шикарные. Но Россия устанавливает большие цены. Особенно в регионе, где находится теплица, цены высокие. Если цветок едет дальше по регионам, там он дешевле. Такой парадокс, – отметила Савельева.

Фото: Omskinform.ru

Цветы из разных стран отличаются. Голландские гортензии уже проигрывают по размеру китайским. Китайские эустомы, хамелацум и лилии также крупнее голландских.

– Сначала гортензию у нас ни один магазин не заказывал, потому что она дороже голландской. Но, когда мы ее привезли на выставку в Москве, начались поставки. Все сказали: мы будем платить. Это из-за ее размера. У нас шапка 30–40 сантиметров в диаметре. Она в 2 раза больше любой другой гортензии и не может стоить, как гортензия из Нидерландов, – рассказала Савельева.

Китайские тюльпаны уже ничем не отличаются от голландских, но при этом они дешевле. Но розы пока меньше.

– Китай начал потихоньку заходить с 2000 года в Россию. Но с голландским цветком Китай не был знаком. И наша теплица не была знакома. В прошлом году мы специально возили голландскую розу на выставку в Астану, чтобы показать. Мы поставили задачу: наша роза должна расти. Сегодня мы не можем дать крупный бутон розе, но завтра мы это сделаем, – заявила Савельева.

Отметим, что привозят цветы в Россию также из Армении и Кении.

Фото: Omskinform.ru

Пять грузовиков с тюльпанами

К 8 Марта из Китая в Омск привезли уже пять грузовиков с цветами – около 500 тысяч штук. В ближайшие дни ожидается поставка еще до 100 тысяч цветов.

– Мы привезли 500 тысяч стеблей. Из них 300 тысяч тюльпанов, 84 тысячи гвоздик, 30 тысяч роз и 35 тысяч кустовых роз. Дальше идут левкодендрон, эвкалипт, гортензия, подсолнухи, ранункулюсы, – рассказала Екатерина Савельева.

В Омске останется около 60 %. Остальные цветы отправятся в другие регионы России – в Новосибирск, Кемерово, Томск, Красноярск, Тюмень, Екатеринбург, Саратов, Уфу и даже в Калининград.

Самым популярным цветком на 8 Марта в России остается тюльпан. Отметим, что в Китае его называют «ароматный цветок с золотой сердцевиной» или «ароматный золотой тюльпан». За тюльпаном следуют роза, кустовая роза и хризантема. Есть и диковинки, например декоративный ананас.

Фото: Omskinform.ru

В последнее время теплицам поступают запросы на крашеные цветы – шоколадные хризантемы, синие тюльпаны, черные лилии. Но это риск. Крашеные цветы магазины должны продавать быстро, примерно за неделю, иначе есть риск просто выбросить партию.

Цветочный трипс

Но в этой праздничной весенней бочке меда есть неприятная ложка дегтя. Погубить партию могут и насекомые-вредители. Сотрудники таможни и Россельхознадзора могут не пустить заграничные цветы, если в них обнаружат трипс или белокрылку.

Проверяют цветы за один день, потому что товар скоропортящийся. Сначала груз проходит таможню. Потом сотрудники Россельхознадзора проверяют цветы на наличие вредителей. Чтобы выявить трипс, например, букет трясут над листом белой бумаги, на котором хорошо заметны черные насекомые.

– Мы смотрим документы, чтобы все позиции совпадали, и номера машин. Осматриваем цветок. Если есть подозрения, берем образцы и отправляем в лабораторию, – рассказал госинспектор Россельхознадзора Александр Тарасенко.

Когда лаборатория сообщает, что все в порядке, Россельхознадзор выдает соответствующий документ, и цветы отправляются в магазины. Если вредителей все-таки обнаруживают, то у владельца есть два варианта – провести фумигацию или отдать партию на сожжение.

– В том году завезли около 3 млн цветков из Китая. Из них сожгли 32 тысячи. В 2026 году завезли около 800 тысяч цветов, из которых уничтожили около 7 тысяч, – отметил Тарасенко.

Фумигация позволяет спасти партию. Насекомых травят газом. Потом цветы снова исследуют и, если трипс погиб, букеты отправляют в магазины. Ни трипс, ни белокрылка не представляют опасности для человека, но способны уничтожить комнатные растения.

Фото: Omskinform.ru

Китай расширяется

Отметим, что к лету Омская таможня ожидает увеличение поставок цветов из Китая. В связи с этим склад временного хранения в Омске будут увеличивать.

Отметим, что цветам необходимы специальные условия. Нужно поддерживать температуру в пределах +2...+4 градусов, тогда букеты находятся как бы в спячке. Иначе проявляется конденсат, и цветы могут начать гнить.