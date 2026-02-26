В Омске семья выпавшего из автобуса школьника отсудила 300 тысяч

Водитель наехал подростку на ногу и серьезно травмировал его.

Фото: t.me/aomsk

В омской прокуратуре поспособствовали компенсации морального вреда выпавшему из автобуса 12-летнему подростку. Дело рассмотрели в суде.

Установлено, что днем 16 декабря 2024 года в районе остановки «Школьная» мальчик выпал из автобуса при открытии задних дверей. При этом водитель пассажирского транспортного средства не заметил случившегося, начал движение, наехав ребенку на ногу.

Школьник получил закрытый перелом пяточной кости. Травма квалифицирована как средний вред здоровью.

С учетом заключения прокуратуры суд постановил взыскать с ПП-8 компенсацию морального вреда и штраф в пользу подростка 300 тыс. руб., в пользу его матери – 50 тыс. рублей.

Перевозчик еще может обжаловать решение, поскольку оно не вступило в силу.