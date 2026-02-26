Ростовка стала лидером «Праздника Севера – Троицкое-2026» в Омском районе

По общим итогам мероприятия организационный комитет также отметил команду из Комсомольска.

Фото: Пресс-служба Омского района

Подведены итоги комплексного зачета спортивно-культурного «Праздника Севера – Троицкое-2026». Победителем командного первенства признано Ростовкинское сельское поселение.

По сумме результатов Ростовка набрала 11,5 очка и заняла первое место в общем зачете. Команда стала лучшей в лыжных гонках и спартакиаде школьников, а также вошла в число призеров по баскетболу, легкоатлетическому кроссу, дартсу и другим видам программы.

Второе место заняло Иртышское поселение с результатом 19 очков. Его спортсмены одержали победы в мини-футболе и семейных стартах. Третьими стали представители Лузинского поселения, которые выиграли мужской турнир по баскетболу и многоборье ГТО.

Фото: Пресс-служба Омского района

Заключительные соревнования прошли 21 и 22 февраля в Лузино и Ростовке. В эти дни разыграли медали в мини-футболе (вторая группа) и баскетболе среди мужских и женских команд.

В мужском баскетбольном финале встретились команды Ростовки и Лузино. Победу одержали хозяева площадки – лузинцы. Третье место заняло Новоомское поселение. В мини-футболе второй группы первое место завоевала команда Омского поселения, второе – Комсомольского, третье – Ачаира.

В женском баскетбольном турнире победителем стало Новоомское поселение. Серебро у Лузино, бронза – у Ростовки.

Оргкомитет также отметил выступление команды Комсомольского поселения. При численности населения менее трех тысяч человек сборная смогла занять четвертое место в комплексном зачете, составив конкуренцию лидерам соревнований.