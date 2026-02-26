В Любинском районе Омской области появится новый животноводческий комплекс

Ферма заработает в 2027 году и после выхода на плановые мощности в 2031 году будет производить более 219 тонн мясного и 9,6 тыс. тонн молочного сырья в год.

Фото: freepik

В Омской области реализуется проект строительства молочно-товарной фермы на 1200 фуражных коров. Общий объем инвестиций составит 500 млн рублей, из которых 400 млн предоставлены в рамках льготного кредитования.

Кредитную линию открыл ВТБ для ООО «Сибирская земля», входящего в ГК «ПКЗ «Омский». Финансирование выделено по программе минсельхоза № 1528, срок кредитной линии установлен до 2038 года.

Новый комплекс строится в Любинском районе. Проект предусматривает внедрение современной системы кормопроизводства, технологий содержания поголовья и оборудования для доильного зала. По оценке компании, модернизация позволит увеличить объемы производства в 1,5 раза и повысить качество молока.

Запуск фермы запланирован на 2027 год. После выхода на проектную мощность в 2031 году предприятие сможет ежегодно производить более 219 тонн мясного и 9,6 тыс. тонн молочного сырья.

Алексей Суздальницкий, ПАО ВТБ

– При поддержке банка ВТБ реализуется один из значимых для региона проектов, строительство современного животноводческого комплекса, который позволит существенно увеличить производственные показатели предприятия, а также обеспечит рабочими местами десятки жителей Любинского района Омской области, – подчеркнул Алексей Суздальницкий, управляющий ВТБ в Омской области. – Нас связывают с агропромышленным холдингом вот уже более четырех лет сотрудничества, за это время банк ВТБ участвовал в финансировании предприятий группы нескольких инвестиционных проектов.

Собственник ООО «Сибирская земля» Эльдар Адыгезалов отметил, что предприятие обновляет техническую и сырьевую базу одной из ферм и рассчитывает повысить рентабельность, а также расширить линейку продукции и улучшить ее качество.