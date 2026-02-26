Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В Омске умер уважаемый хирург Сергей Кокорин с 42-летним стажем

Врач проработал 14 лет в ГКБ № 1 имени Кабанова.

В Омске на 66-м году жизни скончался врач-хирург высшей квалификационной категории отделения гнойной хирургии стационара ГКБ № 1 им. Кабанова Сергей Кокорин. Причина смерти не приводится.

Сергей Владимирович отдал медицине 42 года, из них 14 лет проработал в Городской клинической больнице № 1. С 2012 по 2022 год возглавлял отделение гнойной хирургии, а с января 2023 года трудился врачом-хирургом того же отделения.

– Он был настоящим профессионалом, талантливым руководителем и человеком с большим сердцем, пользовался заслуженным уважением среди пациентов и коллег, – рассказали в омском минздраве.

Прощание пройдет в четверг, 26 февраля, в 11:30 в Христорождественском соборе на улице Степанца.

РИА «Омск-информ» выражает соболезнования родным и близким Сергея Кокорина.

·Общество

В Омске умер уважаемый хирург Сергей Кокорин с 42-летним стажем

Врач проработал 14 лет в ГКБ № 1 имени Кабанова.

В Омске на 66-м году жизни скончался врач-хирург высшей квалификационной категории отделения гнойной хирургии стационара ГКБ № 1 им. Кабанова Сергей Кокорин. Причина смерти не приводится.

Сергей Владимирович отдал медицине 42 года, из них 14 лет проработал в Городской клинической больнице № 1. С 2012 по 2022 год возглавлял отделение гнойной хирургии, а с января 2023 года трудился врачом-хирургом того же отделения.

– Он был настоящим профессионалом, талантливым руководителем и человеком с большим сердцем, пользовался заслуженным уважением среди пациентов и коллег, – рассказали в омском минздраве.

Прощание пройдет в четверг, 26 февраля, в 11:30 в Христорождественском соборе на улице Степанца.

РИА «Омск-информ» выражает соболезнования родным и близким Сергея Кокорина.