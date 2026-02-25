У омских охотников осталось всего 3 дня, чтобы пострелять кабанов

Сезон охоты на целый ряд животных завершается 28 февраля.

Фото создано при помощи ИИ

В ближайшую субботу, 28 февраля, в Омской области завершается сезон охоты на кабана, пушных животных и боровую дичь, сообщили в региональном минприроды. У охотников осталось всего три дня, чтобы добыть кабана, глухаря, тетерева, рябчика, белую куропатку, лисицу, корсака, енотовидную собаку, куницу, бобра, соболя, белку, ондатру, норку, хоря, колонка, горностая, а также зайца-беляка и зайца-русака.

Сведения о добыче кабана охотники должны направить в министерство не позднее 11 марта, а информацию о добыче пушных животных и птиц – не позднее 20 марта.

Тех, кто стал свидетелем охоты на лося, косулю, оленя, пушных животных, а также охоты запрещенными способами (например, на снегоходах), просят незамедлительно обратиться: