Ученые подготовили сразу три вакцины от рака

В ближайшее время препараты начнут вводить пациентам.

Фото создано при помощи ИИ

Федеральное медико-биологическое агентство подготовило три пептидные вакцины от колоректального рака, сообщила первый заместитель руководителя учреждения Татьяна Яковлева.

– В Одинцово, где находятся национально-научные клинические центры, уже зарегистрировали пептидную неоонковакцину от колоректального рака. И уже 400 заявок получили, отбор пациентов производят, и уже три вакцины готовы, и уже будут вводить, – цитирует Яковлеву агентство «РИА Новости». – К сожалению, на них нет тарифов, пока они делают это за свой счет. И поэтому, конечно, масштабирование процесса должно быть.

Ранее сообщалось, что минздрав выдал разрешения на использование в клинической практике персонифицированной терапевтической онковакцины «Онкопепт» для лечения колоректального рака. Препарат создан Центром физико-химической медицины имени Ю. М. Лопухина, входящим в структуру ФМБА.

Изобретенная российскими учеными технология основана на глубоком анализе генетического материала опухоли. С помощью биоинформатического алгоритма выявляются специфические мутации, на основе которых синтезируется персональный набор пептидов. Затем они вводятся пациенту и «обучают» его иммунную систему точно распознавать и уничтожать опухолевые клетки.