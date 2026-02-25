Дорого и нервно: омичка рассказала всю правду о «легком» банкротстве за тысячу рублей

Для многих банкротство превращается в «черную метку».

Freepik.com

По итогам 2025 года число россиян, прошедших процедуру банкротства, превысило 570 тыс. человек, за год их стало больше на на 23,5 %, сообщается в статистике, опубликованной на портале «Федресурс».

Сибирь не отстает от федеральных трендов – на территории СФО банкротами в судебном порядке признаны более 71,8 тыс. человек, еще 13,8 тыс. граждан получили этот статус через упрощенную внесудебную процедуру.

В одной только Омской области за прошедший год банкротами признаны 9 688 физических лиц, число несостоятельных должников выросло на 31,1 %. Эксперты объясняют значительный рост банкротств в том числе деятельностью организаций, оказывающих соответствующие услуги.

История одного банкрота

50-летняя омичка Ольга Михайлова, прошедшая через процедуру банкротства, признается, что была ею разочарована. Если бы год назад женщина знала, чем закончится вся эта история, собрала бы силы и пошла бы в банк договариваться о рассрочке. Ольга думала, что долг спишут и ничего не придется платить. На деле все оказалось иначе.

– Были три кредита, один в банке, два – в МФО. Хотела один перекрыть другими, но проблем оказалось больше, – рассказывает Ольга. – Не платила, и в конце концов накопилась гигантская для меня сумма. Увидела рекламу одной организации и связалась с ней. Процедура длилась долго, нервно. В июле 2024 года заявление о признании банкротом было принято арбитражным судом, в сентябре 2025 года все утрясли. Уже в новом году предложили хорошую работу, но дело в том, что фамилии банкротов публикуются в открытом доступе на сайте федерального реестра сведений о банкротстве. Меня проверили и на новую работу не взяли.

Действительно, многие недооценивают последствия процедуры банкротства. Дело не только в общедоступности сведений – кредиты и займы для таких людей становятся практически недоступными: при оформлении ипотеки или автокредита потребуют внести более высокий первоначальный взнос, могут одобрить потребительский кредит на меньшую сумму либо не дать вообще.

– Я не знала, что в реестре я буду числиться в течение семи лет, никто мне об этом не сказал, – говорит Ольга. – О последствиях тоже. Денег было потрачено не столько, как предлагалось в рекламе организации. Обещали всего за тысячу рублей решить проблему, но тысяча – это стоимость одного документа.

Чтобы представить пакет документов в арбитражный суд, потребуется около 30 тыс. рублей. Просто подать заявление – это уже 5 тысяч. Вознаграждение финансовому управляющему, который ведет дело, составляет 25 тыс. Около 20 тысяч нужно заплатить за размещение информации о банкротстве в открытых источниках. Оплачиваются почтовые расходы и т. д. Всего на досудебные расходы по делу о признании банкротом у Ольги Михайловой за два года ушло 113 тыс. рублей. Ее долг при этом составлял 600 тысяч.

Проще договориться

Банкротиться физлицам государство разрешило в 2015 году. Как сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ), за 10 лет количество таких дел в судах значительно выросло, хотя банки готовы многое прощать должникам.

– Кредитные организации достаточно чутко относятся к работе с заемщиками, испытывающими финансовые трудности – будь то уже имеющаяся просрочка или риск ее возникновения, – отмечает директор по риск-менеджмент методологии и дата-аналитике Объединенного кредитного бюро Николай Филиппов. – Банки стремятся помочь своим клиентам удержаться на плаву, а в идеале – погасить просрочку и вернуться в график платежей. Положительный исход такого взаимодействия укрепляет доверие и позволяет сохранить заемщика не в роли должника, а в роли лояльного, долгосрочного пользователя финансовых услуг банка.

В подавляющем большинстве случаев (97,3 % в прошлом году) заявления о банкротстве подают сами граждане, кредиторы обращаются в суды только в 2,1 % случаев, налоговые органы – в 0,6 %.

В 2026 году динамика сохранится, хотя стоимость услуги возрастет. С 1 января вступили в силу новые, более жесткие правила рекламы услуг по банкротству физлиц. Формулировку «гарантированное списание услуг» теперь нельзя употреблять, нужно указывать наличие всех негативных последствий.

Обсуждается и повышение вознаграждения финансового управляющего, соответственно, для части должников процедура банкротства может стать недоступной из-за высоких расценок.