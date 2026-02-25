Омичи пришли на прием к стоматологу и узнали, что у них рак

Омичи активно пользуются услугой.

Фото: t.me/minzdrav_55

Почти 6 тысяч омичей в 2025 году проверили здоровье полости рта при помощи люминесцентной стоматоскопии. Эта методика позволяет выявить заболевания полости рта, включая злокачественные новообразования, на ранней стадии.

Как уточнили в минздраве, экспресс-метод доступен в ГСП № 2, ГСП № 3, ГСП № 4 «Люксдент», Стоматологической поликлинике и ГП № 10.

Так, в 2025 году обследовались более 5,6 тыс. омичей. Около 40 пациентов после первичного осмотра врачи-стоматологи отправили на консультацию к онкологу, у 12 человек тревожный диагноз подтвердился.

– Поскольку данная группа заболеваний может долгое время протекать бессимптомно и пациенты не обращаются за помощью, это приводит к увеличению запущенных форм, – пояснила врач – стоматолог-хирург ГСП № 4 «Люксдент» Наталья Хан.

Показаниями для обследования могут стать уплотнения, эрозии и язвы в полости рта.

Пройти обследование полости рта может любой желающий по полису ОМС. Процедура проводится в день обращения и занимает всего несколько минут.