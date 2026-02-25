Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Омич на иномарке врезался в девушку с юношей

Молодые люди доставлены в больницу.

Сегодня, 25 февраля, в 11:40 часов стало известно об аварии с двумя пострадавшими.

Предварительно установлено, что 60-летний мужчина на «датсуне» в районе улицы 33-й Северной, врезался в двух пешеходов, переходивших дорогу по зебре.  

В результате аварии 18-летняя девушка и 17-летний молодой человек попали в больницу. Проводится проверка.

·Общество

Омич на иномарке врезался в девушку с юношей

Молодые люди доставлены в больницу.

Сегодня, 25 февраля, в 11:40 часов стало известно об аварии с двумя пострадавшими.

Предварительно установлено, что 60-летний мужчина на «датсуне» в районе улицы 33-й Северной, врезался в двух пешеходов, переходивших дорогу по зебре.  

В результате аварии 18-летняя девушка и 17-летний молодой человек попали в больницу. Проводится проверка.