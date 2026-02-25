Омск-Информ
·Общество

В Омске водитель в лютый мороз высадил школьника из маршрутки

Инцидент произошел на рейсе № 272.

В Омске водитель высадил школьника из маршрутки № 272. Об этом рассказала мама ребенка в соцсетях.

По ее словам, у подростка не сработала банковская карта. Ребенок успел проехать только 10 минут и потом ждал следующий автобус еще 10 минут.

– Никогда не отказывались платить за проезд, но высаживать ребенка на мороз в безлюдном месте через 2 минуты поездки, не дав даже возможности решить проблему, – это бесчеловечно! – возмутилась омичка.

В мэрии Омска уже отреагировали на инцидент и обещали провести проверку.

