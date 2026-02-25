Омичек приглашают бесплатно на «Клиентский бьюти-день»

В Омске 10 марта пройдет бесплатное мероприятие для женщин, которые хотят встретить весну с заботой о себе и получить профессиональные рекомендации по уходу за кожей.
Мероприятие состоится с 16:00 до 18:00 в Центре диагностики и лечения по адресу: улица Ильинская, 9, корпус Д, 3-й этаж (Центр амбулаторной хирургии и косметологии).
Гостей ждет приветственный фуршет, а также консультации профильных специалистов – косметолога (стаж 15 лет) и дерматолога (стаж 10 лет). Участницы смогут задать вопросы, обсудить индивидуальные особенности кожи и получить рекомендации по подходящим процедурам и уходу.
Кроме того, организаторы проведут экскурсию и познакомят посетителей с возможностями современного оборудования эстетической медицины: лазерной платформой Stellar M22, дерматоскопом FotoFinder, аппаратом фотодинамической терапии Revixan и криокамерой CryoMag 2.0.
Также организаторы подготовили ценные подарки для каждой гостьи – от партнеров, среди которых фитнес-центр Flex Gym, магазин здорового питания DFS, студия заботы о теле «Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы», магазин ювелирных украшений CHANCE, студия лазерной эпиляции Eco Lase, гостиница «Маяк» и другие. Главным подарком станет индивидуально подобранная процедура на лазере или диагностика родинок («паспорт кожи») по показаниям.
Участие бесплатное, но требуется предварительная запись. Заполнить анкету на участие можно по ссылке.
Количество мест ограниченно.
