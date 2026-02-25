Омичек приглашают бесплатно на «Клиентский бьюти-день»

Бесплатное мероприятие пройдет в Центре диагностики и лечения на Ильинской для тех, кто хочет встретить весну с заботой о красоте и здоровье.

Фото: пресс-служба КДЦ

В Омске 10 марта пройдет бесплатное мероприятие для женщин, которые хотят встретить весну с заботой о себе и получить профессиональные рекомендации по уходу за кожей.

Мероприятие состоится с 16:00 до 18:00 в Центре диагностики и лечения по адресу: улица Ильинская, 9, корпус Д, 3-й этаж (Центр амбулаторной хирургии и косметологии).

Гостей ждет приветственный фуршет, а также консультации профильных специалистов – косметолога (стаж 15 лет) и дерматолога (стаж 10 лет). Участницы смогут задать вопросы, обсудить индивидуальные особенности кожи и получить рекомендации по подходящим процедурам и уходу.

Кроме того, организаторы проведут экскурсию и познакомят посетителей с возможностями современного оборудования эстетической медицины: лазерной платформой Stellar M22, дерматоскопом FotoFinder, аппаратом фотодинамической терапии Revixan и криокамерой CryoMag 2.0.

Также организаторы подготовили ценные подарки для каждой гостьи – от партнеров, среди которых фитнес-центр Flex Gym, магазин здорового питания DFS, студия заботы о теле «Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы», магазин ювелирных украшений CHANCE, студия лазерной эпиляции Eco Lase, гостиница «Маяк» и другие. Главным подарком станет индивидуально подобранная процедура на лазере или диагностика родинок («паспорт кожи») по показаниям.

Участие бесплатное, но требуется предварительная запись. Заполнить анкету на участие можно по ссылке .

Количество мест ограниченно.