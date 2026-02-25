В омской деревне заживо сгорел мужчина

Еще двое сельчан эвакуировались.

Фото: vk.ru/mchsomsk55

В ночь на 24 февраля в деревне Камышино Таврического района Омской области в горящем доме погиб мужчина. В 2:27 часов ночи стало известно о пожаре.

Полыхали хозпостройки, автомобиль и часть двухквартирного дома, откуда еще до приезда спасателей эвакуировались двое мужчин.

Возгорание на 310 квадратных метрах тушили 12 сотрудников МЧС на 5 единицах техники. В 4:26 открытое горение ликвидировали.

Во время разбора завалов нашли тело мужчины без признаков жизни. Причины смерти и пожара устанавливаются.