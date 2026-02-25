Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Жителям Омской области запретили ходить на реку

Сельхозпредприятие самовольно огородило берег реки Оша для выпаса и водопоя скота.

В селе Ложниково Тарского района местное сельхозпредприятие ООО «Ложниковское» незаконно ограничило доступ людей к реке Оша. Фирма самовольно огородила участок береговой полосы для выпаса и водопоя крупного рогатого скота.

Жители села написали обращение в прокуратуру, которая подтвердила факт нарушения закона.

– Согласно закону береговая полоса водных объектов общего пользования шириной 20 метров (для рек протяженностью свыше 10 км) предназначена для свободного доступа граждан. Каждый имеет право пользоваться такими объектами для личных и бытовых нужд, – отметили в надзорном ведомстве.

Тарский межрайонный прокурор внес представление руководителю ООО «Ложниковское», после чего незаконно установленное ограждение было демонтировано, а свободный доступ людей к реке Оша восстановлен.

·Общество

Жителям Омской области запретили ходить на реку

Сельхозпредприятие самовольно огородило берег реки Оша для выпаса и водопоя скота.

В селе Ложниково Тарского района местное сельхозпредприятие ООО «Ложниковское» незаконно ограничило доступ людей к реке Оша. Фирма самовольно огородила участок береговой полосы для выпаса и водопоя крупного рогатого скота.

Жители села написали обращение в прокуратуру, которая подтвердила факт нарушения закона.

– Согласно закону береговая полоса водных объектов общего пользования шириной 20 метров (для рек протяженностью свыше 10 км) предназначена для свободного доступа граждан. Каждый имеет право пользоваться такими объектами для личных и бытовых нужд, – отметили в надзорном ведомстве.

Тарский межрайонный прокурор внес представление руководителю ООО «Ложниковское», после чего незаконно установленное ограждение было демонтировано, а свободный доступ людей к реке Оша восстановлен.