«Газпромнефть-СМ» расширяет образовательную программу для сотрудников и студентов в Омске

Образовательная программа создана с учетом специфики высокотехнологичных производственных процессов компании.

Фото: Дмитрий Верхоробин

Компания «Газпромнефть-СМ» совместно с Омским промышленно-экономическим колледжем запустила профильный курс для подготовки операторов технологических установок. Обучение уже прошли 56 сотрудников Омского завода смазочных материалов и студентов профильных специальностей.

Слушатели изучали устройство и эксплуатацию оборудования, процессы выпуска масел и смазок, а также отрабатывали технологические режимы и требования промышленной безопасности.

Авторы программы своей задачей ставят формирование системы непрерывной подготовки кадров, которая бы объединяла среднее профессиональное и высшее образование с корпоративными программами. В 2026 году на базе колледжа планируется запуск курса повышения квалификации для машинистов компрессорных установок, первые слушатели пройдут обучение до конца года.

– Программа, разработанная нашими специалистами совместно с ОПЭК, позволяет синхронизировать академические знания с реальными задачами производства, – подчеркнул значимость проекта генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец. – Мы актуализируем компетенции сотрудников под быстро меняющиеся стандарты отрасли. Пилотный проект наглядно показал: даже опытные операторы, пройдя обучение, повышают эффективность работы на современном оборудовании. Масштабируя эту практику на новые специальности, мы выстраиваем эффективную систему постоянного профессионального развития: студент получает фундаментальные знания, а сотрудники компании повышают профессиональную квалификацию без отрыва от производства.

Министр образования Омской области Ольга Степанова отметила, что подготовка квалифицированных рабочих кадров остается одним из приоритетов региональной системы образования.

– Сотрудничество «Газпромнефть-СМ» с Омским промышленно-экономическим колледжем – яркий пример эффективного партнерства. Особенно важно, что благодаря таким проектам молодые специалисты получают не только востребованную профессию, но и гарантированное рабочее место в родном регионе, – сказала она, добавив, что интерес к рабочим профессиям среди молодежи растет.

Директор колледжа Сергей Коровин подчеркнул, что совместная работа с предприятием позволяет формировать программы с учетом запросов отрасли и повышает востребованность выпускников на рынке труда.