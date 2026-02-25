В Омске более 20 руководителей студотрядов провели акцию «Снежный десант»

По словам организаторов, такие события подтверждают, что традиции движения живы не только среди бойцов, но и среди тех, кто сегодня возглавляет регионы.

Фото: Омский областной студенческий отряд

С 20 по 22 февраля Омск принимал руководителей региональных отделений Российские студенческие отряды из Сибирского федерального округа. В рамках акции участники работали на территории Большереченского зоопарка – единственного государственного зоопарка в России.

Добровольцы помогли подготовить более десяти вольеров к мартовской оттепели и выпуску пернатых. В составе сводного отряда «Сила Сибири» были как опытные руководители, так и новые главы региональных отделений.

– «Снежный десант» сегодня шагает по России, Белоруссии и далеко за их пределами. В этом году вместе с ребятами из Кыргызстана, Казахстана и Белоруссии мы побывали в местах, где начинали работать первые студенческие отряды Казахстана, и это особенно символично для всей нашей команды, – поделился Алексей Потейко, заместитель председателя Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов. – По доброй сибирской традиции руководители региональных отделений ежегодно собираются в одном из регионов округа. В этот раз сводный отряд прилетел в Омскую область, в Большереченский район, где расположен уникальный объект зоокультуры – Большереченский зоопарк, единственный официальный государственный зоопарк в России. Мы давно сотрудничаем с ним, и в этом году бойцы помогли подготовить более десяти вольеров к мартовской оттепели и выпуску пернатых. Но главное – это возможность в неформальной обстановке обсудить предстоящий сезон, совместные проекты и заложить основу для трудового семестра 2026 года. В составе сводного отряда – новые руководители региональных отделений РСО, для которых такой формат – живой и по-настоящему рабочий вход в команду округа. Именно так формируется профессиональное сообщество, где молодые лидеры с первых дней становятся частью большой и сильной команды.

Фото: Омский областной студенческий отряд

К акции в Омске присоединились представители Алтая, Кузбасса, Иркутской и Томской областей. Помимо добровольческих мероприятий, участники обсудили подготовку к новому сезону, обменялись управленческими практиками и наметили совместные проекты.

Формат «Снежного десанта» традиционно объединяет бойцов и руководителей движения, позволяя укреплять профессиональное сообщество и межрегиональное взаимодействие.

Российские студенческие отряды – крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек. В 2024 году в составе Российских студенческих отрядов трудились более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие страны.

Чтобы присоединиться к движению РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить простую форму на сайте трудкрут.com или позвонить в кол-центр РСО по номеру 8 800 770 0 117.