Общество

В районе Омской области «забыли» купить пособия для изучения иностранных языков

Укомплектования пришлось добиваться через суд.

Прокуратура Саргатского района Омской области через суд добилась укомплектования школьных кабинетов иностранных языков необходимыми методическими пособиями.

В ведомстве провели проверку и выяснили, что в 14 школах кабинеты иностранных языков не оснащены игровыми наборами для учеников младших классов.

Директорам образовательных учреждений внесли представления, но эффекта это не произвело. Потому прокуратура направила иск в суд.

Суд согласился с требованиями надзорного ведомства, обязав директоров закупить в школы необходимые пособия. Решения находятся на исполнении.

