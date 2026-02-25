Омск-Информ
·Промышленность

В Омске решили строить новую фабрику мороженого

Хладокомбинат с удвоенной мощностью планирует возвести компания «СибХолод».

Компания «СибХолод» намерена построить в Омске новый хладокомбинат с удвоенной мощностью, сообщил по итогам посещения предприятия губернатор Виталий Хоценко.

– Предприятие планирует реализовать в регионе крупный инвестиционный проект по строительству нового хладокомбината с удвоенной мощностью. Договорились, что поставим вопрос на регулярное ежемесячное сопровождение в рамках регионального инвестиционного комитета. Окажем необходимую поддержку, чтобы проект был реализован, – заявил глава региона.

На сегодняшний день «СибХолод» производит до 26 тонн мороженого в сутки и различные полуфабрикаты. В 2019 году на предприятии ввели в эксплуатацию торгово-складскую оптовую базу производственного назначения по европейским стандартам. За последние 7 лет был расширен цех мороженого, завод купил четыре итальянские линии. Продукция «СибХолода» поставляется в российские регионы, а также ряд зарубежных стран.

