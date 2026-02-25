Ностальгическое «Вино из одуванчиков»: режиссер рассказал о постановке в Омской драме

Полным ходом идут репетиции премьерного спектакля «Вино из одуванчиков» по одноименному роману Рэя Брэдбери в постановке Александра Баргмана.

Фото: Андрей Кудрявцев

В Омской драме полным ходом идут репетиции премьерного спектакля «Вино из одуванчиков» (12+) по пьесе Дамира Салимзянова по одноименному роману Рэя Брэдбери в постановке известного актера театра и кино, режиссера Александра Баргмана.

О своей работе над премьерой создатель рассказал PR-службе Омской драмы.

По словам Баргмана, у каждого режиссера есть свои дверки, за которыми живут авторы. И в определенный момент эти дверки открываются, давая возможность вступить в диалог с автором. С какими-то авторами диалог может продолжаться в течение всей жизни. У режиссера так случилось, к примеру, с Владимиром Набоковым.

– Когда от Омской драмы мне пришло предложение заняться постановкой спектакля «Вино из одуванчиков», я мгновенно согласился, потому что сразу вспомнил, что знакомство с Рэем Брэдбери – это мой юношеский полет от реальности, который со мной произошел, когда мне было лет 12. У меня был сборник рассказов «Р – значит ракета», затем мной сразу был прочитан роман «451 градус по Фаренгейту», и с тех пор Брэдбери жил во мне, но где-то в закрытом ящичке. И, когда я начал готовиться к спектаклю, этот ящичек открылся, – рассказал Александр Баргман. – В каждом из нас живет наше детство, наш рай, то, что нас сформировало. Но этот ребенок с течением времени исчезает, потому что мы надеваем маски, становимся частью структур, испытываем необходимость встраиваться в бетонные конструкции, которые порой прячут в нас детство, чего в случае Брэдбери недопустимо. Он так до конца жизни и не повзрослел. Почти в каждом его произведении есть чувственный ребенок, постигающий эту непостижимую жизнь, пробивающийся сквозь цемент, сквозь жестокость жизни, и все равно говорящий о любви.

Фото: PR-служба Омской драмы

Уточним, что предстоящая премьера – это уже четвертая работа Александра Баргмана в Омской драме. Режиссер уже ставил резонансные спектакли: «Лжец», «Дон Жуан, или Любовь к геометрии», «На чемоданах».

– Этот театр – место, где творческая энергия аккумулирована, и она передается артистам из поколения в поколение. И мне важно, чтобы это был не только спектакль про Брэдбери, но и про людей, с которыми я работаю. Поэтому мне хотелось бы, чтобы в спектакле, помимо голоса Брэдбери, звучали еще какие-то личные истории, личные воспоминания, чтобы через какие-то ассоциативные связи жизнь персонажа соединялась с жизнями персон, участников спектакля, – признался Баргман.

Фото: PR-служба Омской драмы

Режиссер поделился, он хочет, чтобы зритель в какие-то моменты становился не просто созерцателем спектакля, а тоже совершал внутреннюю работу.

– Поэтому пространство спектакля сочинилось поэтическое, абстрактное, которое не навязывает готовые картинки, а подключает воображение зрителя (художник – Елена Жукова). Но и диалоги со зрителем, хулиганские вовлечения у нас, кажется, тоже будут, – раскрыл секреты Баргман.

В спектакле «Вино из одуванчиков» заняты: народная артистка России Валерия Прокоп, народный артист России Валерий Алексеев, народный артист России Александр Гончарук, заслуженный артист России Владислав Пузырников, заслуженный артист России Олег Теплоухов, заслуженная артистка России Ирина Герасимова, заслуженный деятель культуры Омской области Элеонора Кремель, заслуженный деятель культуры Омской области Лариса Свиркова, артисты Егор Уланов, Юлия Пошелюжная, Ольга Беликова, Ирина Бабаян, Дарья Березовская, Игорь Костин, Артем Ильин, Тимур Муллин, Максим Савенко, Виталий Храмов, Леонид Калмыков, Иван Курамов, Александр Соловьев, а также Мила Знаева (студентка Омского колледжа культуры и искусств).

Фото: PR-служба Омской драмы

Добавим, что премьера спектакля «Вино из одуванчиков» состоится 27 и 28 марта. На эти даты билеты раскуплены, но на апрельские показы еще осталось несколько свободных мест.