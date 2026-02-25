Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

На СВО погиб молодой сельчанин, дослужившийся до замкомвзвода

Артему Сафронову был всего 21 год.

В селе Паново Усть-Ушимского района Омской области похоронят 21-летнего сержанта Артема Сафронова, погибшего в январе нынешнего года. Церемония прощания намечена на завтра, 26 февраля, у обелиска павшим в годы Великой Отечественной войны.

Боец родился 3 февраля 2004 года, окончил Пановскую среднюю школу. Затем учился в Омском многопрофильном колледже. 27 ноября 2023 года его призвали в армию. В 2024 году подписал контракт и остался на сверхсрочную службу, где попал на СВО. Проходил службу в звании гвардии сержанта, заместителя командира взвода.

Парень погиб 3 января нынешнего года.

·Общество

На СВО погиб молодой сельчанин, дослужившийся до замкомвзвода

Артему Сафронову был всего 21 год.

В селе Паново Усть-Ушимского района Омской области похоронят 21-летнего сержанта Артема Сафронова, погибшего в январе нынешнего года. Церемония прощания намечена на завтра, 26 февраля, у обелиска павшим в годы Великой Отечественной войны.

Боец родился 3 февраля 2004 года, окончил Пановскую среднюю школу. Затем учился в Омском многопрофильном колледже. 27 ноября 2023 года его призвали в армию. В 2024 году подписал контракт и остался на сверхсрочную службу, где попал на СВО. Проходил службу в звании гвардии сержанта, заместителя командира взвода.

Парень погиб 3 января нынешнего года.