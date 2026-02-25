В Омске перестала быть молодежной премия имени Достоевского

В этом году конкурс с 26-летней историей претерпел серьезные изменения.

Фото создано при помощи ИИ

На прошлой неделе департамент культуры омской мэрии объявил о начале приема заявок на литературную премию им. Ф. М. Достоевского. Он продлится до 1 сентября.

Отметим, что в этом году конкурс претерпел несколько изменений. Чиновники уменьшили количество лауреатов с трех до одного в каждой номинации. Размер премии увеличили до 50 тыс. рублей (раньше лауреаты первой степени получали по 25 тыс.). Также награда перестала быть ежегодной, вместо этого ее будут вручать раз в два года.

Но самым важным изменением, пожалуй, является отмена возрастного ограничения. Изначально молодежная премия перестала быть таковой.

Не старше 35

Создание премии Достоевского в 1997 году инициировал председатель Омской областной организации Союза российских писателей Александр Лейфер. Ее учредителями стали Омская организация Союза российских писателей, Омское отделение Российского фонда культуры, а также комитет по молодежной политике и туризму администрации Омской области.

Поддерживало премию также ЗАО «Росар» (ныне компания «СанИнБев»). Впервые ее вручали в 1998 году. Тогда подать заявку могли авторы до 35 лет. Принимались опубликованные произведения в двух номинациях: «Проза» и «Поэзия». В таком формате премия просуществовала 26 лет, то есть до 2023 года.

Всего с 1998 года на молодежную премию Достоевского поступило 380 заявок. Лауреатами стали 138 человек.

Наравне со зрелыми авторами

В 2025 году в премию начали вносить изменения. Первым делом из названия убрали слово «молодежная». В нынешнем варианте молодые поэты и прозаики будут конкурировать с опытными авторами, и в этой борьбе с большой долей вероятности будут побеждать вторые.

Эксперты считают этот подход некорректным.

Фото: vk.com/seminarparom – Принцип возрастных категорий (при том что сейчас на конкурс готовы принять и книги, и рукописи, и подборки, и выложенные в интернете тексты, и даже аудиокниги) – корректный подход в оценке творческого материала. Иначе начинающим авторам придется соперничать с состоявшимися, у которых уже двадцатилетний и более опыт литературного творчества. Если убирать возрастные рамки, то желательно в каждой номинации делать как минимум две возрастные категории: «до 35» и «после 35 лет», – отметила председатель Омского регионального отделения Союза российских писателей Вероника Шелленберг.

Творения авторов до 18 лет (а в этом году на премию можно заявиться с 16 лет), по словам Шелленберг, также корректно рассматривать в отдельной номинации.

Мало молодых

Основным аргументом в пользу отмены возрастного ограничения стало количество участников. Как сообщили «Омск-информу» в департаменте культуры, в среднем на молодежную премию каждый год поступало по 7–10 заявок. Это в двух номинациях, в которых выбирали по три лауреата (первой, второй и третьей степени). То есть премию должны были получать по 6 человек из 10 подавших заявки.

Конечно, премию давали не всем подряд заявившимся. Были годы, когда награждали лауреатов только первой степени. Иногда премии в номинации «Проза» вообще не присуждали.

При этом в первый год премии заявок было значительно больше. Первыми лауреатами стали Алиса Поникаровская за роман «По дороге в рай» и Вероника Шелленберг за сборник стихов «Если б не ты...». Поощрительных премий тогда удостоились Марина Лякина и Степан Князев.

Фото: kultura55.ru – В первые годы проведения конкурса перед жюри стояла важная задача выявить, не пропустить новый сильный «голос» среди участников, поддержать его. Но практика показывает, что молодой автор должен накопить опыта, чтобы создавать произведения на уровне классической литературы, – прокомментировал отмену возрастного ограничения писатель Виктор Вайнерман во время пресс-конференции, посвященной началу приема заявок на премию в 2026 году.

В департаменте «Омск-информу» заявили, что премия, даже будучи молодежной, была нацелена не на любителей. Именно поэтому принимались и принимаются только опубликованные произведения определенного объема. Вероятно, это была основная причина небольшого количества заявок.

В ноябре 2025 года в Центральной городской библиотеке состоялась встреча лауреатов. Обсуждали в том числе дальнейшую судьбу премии.

– Поступали разные предложения: и убирать возрастные рамки, и оставлять прежний формат. Я предлагала оставить премию молодежной, как она и задумывалась основателем Александром Лейфером, но принимать не только изданные книги и публикации, но и рукописи книг для дальнейшего издания. Не будем забывать, что премия Достоевского – единственная молодежная литературная премия в Омском регионе, и значимость ее трудно переоценить. Кстати, многие из собравшихся лауреатов отметили, что премия мало освещается в СМИ, плохо продвигается, и это главная причина, почему на конкурс поступает мало заявок, – отметила Вероника Шелленберг.

Однако власти приняли свое решение.

Последних растеряем?

Предполагается, что отмена возрастного ограничения решит проблему малого количества заявок. Но тем самым чиновники по сути признали, что в Омске и Омской области нет столько талантливых молодых писателей и поэтов, и смирились с этим. А ведь молодых авторов премия мотивировала и дальше заниматься литературой.

Фото: vk.com/carina_summer – Если говорить о том, чем является получение премии Достоевского для меня, то это – маркер высокой оценки моих текстов людьми, имеющих непосредственное отношение к литературе, вдохновляющий на то, чтобы продолжать писать и совершенствоваться. А получение премии именно в денежном эквиваленте позволило мне издать второй сборник, что, безусловно, не могло не обрадовать, – отмечает лауреат премии 2017 года в номинации «Поэзия» Карина Кислицина.

Не исключено, что теперь часть из них просто испугается конкурировать с опытными мастерами слова. А у тех, кто решится, стало меньше шансов на победу. Тем более что число заявок по ожиданиям увеличится в три-четыре раза, то есть большая часть будет от авторов 35+.

– Мы ожидаем 30–40 заявок, очень интересных произведений, которые можно показать не только региону, но всей России, – отмечала председатель правления Омского отделения Союза писателей России Валентина Ерофеева-Тверская на пресс-конференции, посвященной началу приема заявок.

Отметим, что больше молодежных литературных премий в Омске нет. Лишь у опытных авторов есть еще областная премия имени Леонида Мартынова – награда за выдающиеся достижения в литературе.

Студенты 45+

Впрочем, кое-какие привилегии у молодежи остались. В ноябре прошлого года в положение внесли изменение, которое касается студентов.

– К рассмотрению на конкурсной основе принимаются литературные произведения, которые опубликованы через издательства или иным способом, за исключением литературных произведений обучающихся в образовательных организациях общего, среднего профессионального и высшего образования старше 16 лет, разнообразных жанров в прозе и стихах, авторские книги, сборники, альманахи, журналы, газеты (далее – конкурсные произведения), – сообщается в документе.

Как пояснили в департаменте культуры, речь идет о том, что студенты смогут подавать на конкурс рукописи, в отличие от остальных участников, от которых принимаются только опубликованные произведения.

– Это новое требование (фактически свои произведения подать можно в любом виде) может принести неожиданные плоды, и среди множества заявок окажутся новые имена. Надеюсь, это будут молодые авторы, которым премия Достоевского поможет издать первую книгу и «засветиться» на писательском горизонте! – отметила Вероника Шелленберг.

В департаменте отметили, что подразумевают под студентами именно молодых людей, но признали, что новые правила позволяют воспользоваться форой вне зависимости от возраста. Лишь бы был студенческий билет.

Вместе с тем теперь участвовать не могут те, кто уже становился лауреатом молодежной премии, даже если речь идет о третьей степени (5 тыс. рублей до вычета налога). То есть многие молодые омские авторы лишились возможности побороться за премию в размере 50 тысяч.

Время покажет

Не лишились ли молодые авторы премии совсем, покажет время. Объявление лауреатов и награждение планируется 11 ноября – в день рождения Федора Михайловича Достоевского.

Отметим, что до сих пор неизвестно, кто будет в жюри в этом году. Департамент культуры собирается озвучить имена в августе. Вероятно, жюри будет состоять из членов Омского отделения Союза писателей России (СПР) и Омского отделения Союза российских писателей (СРП), откуда берет начало премия (Александр Лейфер, создатель премии, был председателем последнего), а также других деятелей культуры.

Добавим, что положение премии не окончательное. В департаменте заверили, что при необходимости, если, например, будет много заявок от 45-летних студентов, к 2028 году положение поменяют.