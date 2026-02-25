В Омске ЛДПР представила первую часть фильма о волонтерах региона

Проект является данью уважения волонтерским отрядам, а также возможностью показать всем омичам, как важна бескорыстная и чистосердечная помощь нашим бойцам.

Фото: Артем Мельников

На форуме «КУЕМ ПОБЕДУ ВМЕСТЕ» в Омске показали первую серию документального цикла о работе омских волонтерских отрядов. Проект посвящен тем, кто помогает бойцам в зоне СВО.

Презентация состоялась в рамках регионального форума, организованного Омским отделением ЛДПР. Зрителям представили первую часть фильма о жизни и деятельности добровольцев из районов области.

Автор идеи проекта Андрей Вунш рассказал, что съемки проходили во время поездок в Седельниковский, Азовский и Шербакульский районы. По его словам, в фильме показаны реальные истории людей, которые доставляют гуманитарные грузы и поддерживают военнослужащих, зачастую рискуя собственной безопасностью.

Он также отметил, что цикл фильмов, как и медаль «За помощь СВО», учрежденная по инициативе председателя партии Леонида Слуцкого, задуман как форма признания вклада добровольцев. Проект призван подчеркнуть значимость их работы и показать, какую роль играет волонтерское движение в поддержке бойцов.

В дальнейшем Омское отделение партии планирует продолжить съемки и выпустить новые фильмы о волонтерах из разных районов Омской области.